Cát bồi trở lại ở bãi biển Cửa Đại

Sau 3 năm bị biển xâm thực khiến bãi tắm tan hoang, cát dần bồi lấp trở lại ở Cửa Đại (Quảng Nam) và khách du lịch đã có thể nằm phơi nắng ở nơi trước đây họ chỉ đứng nhìn từ xa rồi lắc đầu quay đi.

Gần 2 tháng qua, nhiều người dân xung quanh bãi biển Cửa Đại (TP Hội An, Quảng Nam) chứng kiến cát dần bồi lấp trở lại ở khu vực này. Ông Nguyễn Sự (nguyên Bí thư Thành ủy Hội An) cho hay bãi biển được bồi lại từ Tết nguyên đán 2017 đến nay. "Dọc theo bãi biển dài khoảng 3 km trước đây bị sạt lở, nay chỗ bồi ít, chỗ bồi nhiều và nơi nhiều nhất tính từ mép kè ra đến biển khoảng 60 m", ông nói. Hiện khách du lịch về Hội An có thể nằm phơi nắng, xuống tắm ở những bãi cát mà trước đây họ chỉ đứng nhìn từ xa rồi lắc đầu quay đi, do tình trạng biển xâm thực mạnh vào bờ.

Bãi biển Cửa Đại đã có hiện tượng cát bồi trở lại. Ảnh: Nguyễn Đông.

Cách bờ biển vài trăm mét, 6 chiếc tàu lớn đang ngày đêm bơm cát cho Cửa Đại. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết đây là tàu được chính quyền thuê hút cát từ cửa biển để bơm vào nơi đang bị sạt lở. Các công nhân bắt đầu bơm cát được 2 tuần trở lại đây, tức là sau khi bãi biển có dấu hiệu bồi trở lại.

Đứng trên bờ có thể nhìn thấy những bãi cát vàng vừa được bơm lấp loáng dưới mặt nước biển xanh ngắt. "Việc bồi lấp trở lại có thể do dòng chảy thay đổi, nhưng con người cũng đã nỗ lực rất nhiều để tác động", lãnh đạo TP Hội An cho biết.

Du khách đã trở lại với biển Cửa Đại. Ảnh: Nguyễn Đông.

Để "cứu" bãi Cửa Đại, thời gian qua nhà chức trách địa phương đã cho đóng 1.000 cọc sắt Larsen dài 9 m xuống biển Cửa Đại để ngăn sóng bên ngoài. Phía trong là hệ thống đê được đắp bằng 3.000 bao tải nhập từ Hà Lan có khả năng chịu mặn tốt, mỗi bao có khối lượng 1,3 m3 được xếp liền với nhau và lèn chặt. Những đoạn bị sóng biển xâm thực mạnh thì kè bằng hai hàng trụ bê tông cốt thép cao 4 m.

Ngân sách nhà nước phải chi ra trên dưới 70 tỷ đồng để cứu biển Cửa Đại. Nhiều chủ nhà hàng, resort ven biển còn tự bỏ tiền túi đóng bao tải cát, dựng bờ kè.

"Bây giờ biển bồi nhưng chưa thể khẳng định được do tự nhiên hay do mình đóng cọc, bơm cát. Nếu cát bồi sau cọc Larsen là do cọc, còn bồi đằng trước là do thời tiết. Biển vẫn đang bồi ở cả hai phía. Chưa kể thời gian này chúng tôi đang bơm cát vào", ông Dũng nói và cho rằng cần theo dõi trong một năm, qua mùa đông, biển không lấy cát đi nữa thì mới có thể nói bờ biển Cửa Đại thực sự bồi trở lại.

Cát đã bồi ở nơi đóng những cọc Larsen. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trước đó từ tháng 10/2014, sóng biển đã cuốn phăng toàn bộ rào chắn bằng bê tông cao 5 m, dài 70 m và ăn sâu vào đất liền ở bãi Cửa Đại chừng 30 m. Vài tháng sau, sóng cuốn phăng khoảng 160 m bãi tắm, nhiều công trình của khu resort bị sóng cuốn đi. Những hàng dừa, phi lao nằm nghiêng ngả, bật gốc.

Hơn 3 km bãi biển tan hoang sau thời gian dài bị xâm thực, du khách vắng dần.

Nhiều hội thảo về tình trạng biển xâm thực bãi Cửa Đại đã được tổ chức. Các nhà khoa học nhận định, nguyên nhân xói lở chủ yếu do thay đổi cán cân bùn cát. Nguồn cát cung cấp cho bờ biển trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn đang thiếu hụt do những con sông có quá nhiều thủy điện. Ngoài ra, còn các ý kiến nêu nguyên nhân do dòng chảy hoặc do tác động của con người.

Bờ biển Cửa Đại là cửa ngõ cuối của các dòng sông Thu Bồn, Trường Giang đổ ra biển. Năm 2015, chuyên trang du lịch nổi tiếng TripAdvisor vừa công bố top những bãi biển hàng đầu ở châu Á. Theo đó, biển Cửa Đại - Hội An xếp vị trí thứ 18 trong danh sách.

Video: Bãi biển Cửa Đại bị xâm thực vào tháng 11/2016.

Nguyễn Đông