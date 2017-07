Kỷ lục tháng 7, ô tô giảm giá sâu nhất gần 200 triệu

Trung tuần tháng 7, nhiều hãng ô tô tiếp tục tung ra chính sách ưu đãi, giảm giá xe. Trong đó, nhiều mẫu ô tô giá giảm sâu, có xe như Nhật Mitsubishi giảm tới gần 200 triệu đồng.

Cụ thể, hãng xe Nhật Mitsubishi đã có động thái giảm giá rất mạnh cho mẫu Mitsubishi Pajero 3.0, với 164 triệu đồng. Giá bán hiện tại của Mitsubishi Pajero 3.0 tại các đại lý giảm từ 2,12 tỷ đồng xuống còn 1,955 triệu đồng.

Việc giảm tới gần 200 triệu đồng ngay một lúc cho một mẫu xe được coi là bước đi khá liều lĩnh của nhà sản xuất Nhật Bản. Bởi trên thị trường ô tô trong nước, hiếm có một mẫu ô tô nào giảm mạnh như vậy.

Ngoài mẫu Pajero, nhiều mẫu xe khác của Mitsubishi giữ nguyên mức giảm giá của tháng 6.

Mẫu SUV 7 chỗ này của Mitsubishi có mức giảm 164 triệu đồng.

Theo đó, hãng Mitsubishi giảm giá trực tiếp vào giá bán xe từ 25-106 triệu đồng. Điển hình như, mẫu Pajero Sport giảm từ 50-106 triệu đồng cho 2 phiên bản của xe. Mẫu Mitsubishi Outlander giảm 90 triệu đồng trực tiếp vào giá bán xe cho 2 phiên bản 2.0 CVT và 2.4 CVT. Mẫu xe bán tải Triton giảm tới 60 triệu đồng tùy phiên bản. Mẫu Mitsubishi Mirage giảm 50 triệu đồng cho cả hai phiên bản. Một số mẫu xe khác của Mitsubishi như Pajero, Outlander Sport không được giảm giá trực tiếp nhưng được tặng kèm quà tặng trị giá 48 triệu đồng.

Động thái giảm giá mạnh tay của Mitsubishi không nằm ngoài mục đích lôi kéo khách hàng, tăng doanh số. Trong danh sách 10 mẫu ô tô có doanh số thấp nhất Việt Nam trong tháng 6, có 2 mẫu ô tô đầu bảng của Mitsubishi là Mitsubishi Pajero và Outlander Sport.

Ngoài Mitsubishi, thị trường ô tô Việt Nam còn chứng kiến cuộc đua giảm giá của nhiều “ông lớn” ô tô Nhật Bản khác.

Mở đầu cho cuộc giảm giá ô tô trong tháng 7, hãng xe Honda đã khiến các đối thủ sốc khi mạnh tay giảm giá bán cho rất nhiều mẫu ô tô, trong đó có mẫu giảm tới 200 triệu đồng.

Mẫu ô tô có mức giảm 200 triệu đồng là Honda Odyssey. Honda CR-V tiếp tục được điều chỉnh giảm thêm 10-20 triệu đồng so với mức giảm của tháng 6. Mẫu xe hạng C Honda Civic Turbo cũng được giảm 60 triệu đồng. Mẫu Honda Accord được giảm 100 triệu đồng. Cuối cùng là Honda City 2017, mẫu xe mới được giới thiệu vào giữa tháng 6 vừa qua có mức giảm tiền mặt từ 10-20 triệu đồng, tùy phiên bản và đại lý.

Honda Odyssey có mức giảm 200 triệu đồng

Không chịu kém cạnh người đồng hương, hãng xe Mazda cũng đồng loạt hạ giá cho nhiều mẫu xe.

So với giá niêm yết hồi đầu tháng 6, giá bán của cả 4 phiên bản của Mazda 6 đều được giảm trong tháng 7 này. Theo đó, phiên bản AT 2.5L giảm từ 929 triệu đồng xuống còn 899 triệu đồng. Phiên bản 2.0L hạ giá từ 945 triệu đồng xuống 915 triệu đồng.

Với phiên bản 2.0L Premium, mức giá cũng được giảm từ 999 triệu đồng xuống 969 triệu đồng. Còn phiên bản 2.5L Premium được điều chỉnh giá bán từ 1,165 tỷ đồng xuống 1,125 tỷ đồng.

Không chịu ngồi yên, trong tháng 7 này, các đại lý của Toyota cũng đã thực hiện 2 lần 'đại hạ giá' xe.

Mới đây, một số đại lý Toyota Long Biên, Toyota Hà Đông hay Toyota Mỹ Đình đã thực hiện đợt giảm giá lần hai trong tháng 7, với mức giảm sâu. Cụ thể, Toyota Camry và Toyota Corolla Altis được các đại lý ưu đãi, giảm giá lên tới hơn 100 triệu đồng, bao gồm cả tiền mặt, phụ kiện và bảo hiểm vật chất.

Khi thấy các thương hiệu ô tô Nhật liên tục đưa ra nhiều ưa đãi nhằm lôi kéo khách hàng, các hãng xe Hàn Quốc cũng buộc phải “tham chiến”.

Hyundai thực hiện giảm giá cho nhiều mẫu xe với mức từ 10-40 triệu đồng và đi kèm nhiều phụ kiện. Trong đó, Hyundai Santa Fe được giảm khá mạnh từ 30-40 triệu đồng, kèm phụ kiện trị giá 50 triệu đồng.

Hyundai Santa Fe là mẫu xe luôn nhận được nhiều ưu đãi.

Một "ông lớn" xe hơi cũng đến từ Hàn Quốc khác là Kia cũng liên tục áp dụng các chính sách giảm giá, ưu đãi cho khách hàng mua xe.

Tháng 7 này, Kia cũng áp dụng chính sách ưu đãi cho nhiều mẫu xe.

Theo bảng giá xe Kia tháng 7/2017, các mẫu Optima 2.0 AT, Optima 2.0 ATH và Optima 2.4 AT sẽ được áp dụng ggiảm giá lần lượt 25, 20 và 45 triệu đồng. Còn mẫu xe ăn khách Kia Morning chỉ được giảm giá nhẹ 2 triệu đồng.

Khi thấy các thương hiệu ô tô Nhật, Hàn đua nhau giảm giá, “ông lớn” ô tô Mỹ cũng không thể đứng nhìn.

Trong tháng 7, Chevrolet tiếp tục ưu đãi mạnh cho mẫu xe bán tải Colorado. Trong đó, mẫu Colorado 2.8L 4x4 AT LTZ được áp dụng ưu đãi mạnh nhất với tổng giá trị lên tới 80 triệu đồng và thấp hơn 10 triệu đồng so với tháng 6. Ngoài Colorado 2.8L 4x4 AT LTZ, 4 phiên bản còn lại của mẫu bán tải Colorado cũng được điều chỉnh giảm nhẹ.

Chevrolet tiếp tục ưu đãi mạnh cho mẫu xe bán tải Colorado

Sau khi liên tục đại hạ giá trong thời gian dài, các doanh nghiệp ô tô cho biết từ nay đến cuối năm sẽ không giảm giá nữa. Giá xe đã chạm tới đáy, không có điều kiện giảm hơn. Tuy nhiên, với động thái giảm giá, ưu đãi mạnh của Honda, Mazda và Toyota trong đầu tháng 7 này,

Việc các hãng xe đua nhau giảm giá, ưu đãi khiến cho giá ô tô ở Việt Nam hiện nay trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, khi thời điểm thuế nhập khẩu ô tô trong khu vực giảm xuống 0% đang đến gần, nhiều người vẫn ngóng chờ một đợt giảm giá sâu nữa, để có thể biến giấc mơ ô tô giá rẻ tại Việt Nam thành hiện thực.

Tuấn Dũng