Nóng hơn 30 độ, hàng nghìn người Nhật nhập viện

Ít nhất 6 người chết và hơn 7.000 người phải nhập viện ở Nhật trong vòng một tuần sau khi một đợt nóng với nhiệt độ hàng ngày lên tới hơn 30 độ C ở nước này.

Sputniks dẫn tin từ cơ quan ngăn chặn hỏa hoạn Nhật cho biết, số lượng người bị ốm do nhiệt độ tăng cao đã tăng 1,8 lần sao với tỷ lệ tuần trước. Gần 170 người phải nằm viện hơn 3 tuần vì nắng nóng. Một nửa số người bệnh vì nhiệt độ cao là người già, trên 65 tuổi.

Tuần trước, nhiệt độ trên toàn Nhật xấp xỉ 35 độ C, và đợt nóng dự kiến còn kéo dài.

Trước đó, báo Asahi dẫn tin từ cơ quan Khí tượng Nhật cho hay, mùa mưa ở Tokyo và những tỉnh lân cận đã kết thúc, sớm hơn 2 ngày so với mọi năm. So với năm 2016, mùa mưa kết thúc sớm hơn 10 ngày so với năm ngoái tại vùng Kanto và Koshin.

Hôm nay (19/7), nhiệt độ trong ngày được dự báo là vượt quá 30 độ C ở nhiều nơi trên toàn nước Nhật.

