Vụ tìm kiếm 13 thuyền viên: Phát hiện bộ bảo hộ của thủy thủ tàu VTB26

Đến 16h ngày 19/7, đội thợ lặn đã dừng tìm kiếm trong khoang tàu VTB26. Hai đôi tàu giã cào quét đáy biển từ Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) ra Lạch Vạn (Diễn Châu, Nghệ An) vẫn chưa có kết quả.

Đội thợ lặn tìm kiếm thuyền viên mất tích của tàu VTB26

Chiều 19/7, lực lượng biên phòng phát hiện một đồ bảo hộ của thủy thủ tàu VTB26 dạt vào bờ biển thuộc xã Nghi Thiết (Nghi Lộc, Nghệ An), cách vị trí con tàu bị lật khoảng 7km.

Theo thông tin từ các đơn vị cứu hộ, các thuyền viên được cứu sống và các thi thể được tìm thấy đều mặc bộ quần áo bảo hộ này.

Bộ quần áo bảo hộ của thuyền viên tàu VTB26 được phát hiện dạt vào bờ biển cách vị trí tàu bị nạn khoảng 7km

Đến 15h ngày 19/7, các khoang, buồng lái có thể tiếp cận đều đã được đội thợ lặn vào tìm kiếm. Tuy nhiên, việc tìm kiếm không có kết quả.

Đến 16h, đội thợ lặn tạm dừng công việc tìm kiếm do quá mệt, sóng đánh mạnh vào thân tàu gây khó khăn.

Kíp lặn tiếp cận tàu VTB26 bị lật úp

Ông Nguyễn Văn Tính – Phó Tổng giám đốc Trung tâm cứu nạn hàng hải Việt Nam cho biết: Đội thợ lặn bắt đầu công việc từ 4h sáng, đến thời điểm này, do làm việc liên tục nên tất cả đã thấm mệt. Trong ngày hôm nay, các khoang, buồng có thể vào thì các kíp thợ lặn đều đã tiếp cận nhưng rất tiếc không có thêm kết quả ngoài thi thể được tìm thấy sáng nay.

Theo ông Tính, hiện trường cho thấy con tàu đã bị lật nghiêng về mạn phải, một khối lượng lớn than đổ xuống biển, trên tàu còn khoảng 400 tấn than. Trên tầng 2, một số khoang, buồng chưa thể tiếp cận được vì lý do an toàn.

Sóng đánh lớn, đội thợ lặn tạm nghỉ sau 1 ngày làm việc

“Theo phán đoán, vẫn còn người mắc kẹt ở cabin tầng 2 tuy nhiên việc tiếp cận khu vực này từ trên xuống không thể thực hiện, trong khi đó, hàng lang đi vào hẹp, tối, nhiều vật cản nên các kíp thợ lặn cũng không thể di chuyển theo hướng này”, ông Tính cho biết thêm.

Hiện, đội thợ lặn đã được đưa vào bờ nghỉ ngơi để ngày mai tiếp tục công việc lặn tìm. Các đội tàu cứu nạn vẫn đang tiếp tục công việc của mình.

Ông Nguyễn Văn Tính (áo vàng ngoài cùng) bàn phương án với Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn phía trước sẽ thực hiện trong ngày mai

Thượng tá Hồ Quyết Thắng – Phó Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An thông tin: 2 đôi tàu giã cào quét đáy biển từ Cửa Hội (thị xã Cửa Lò) đến Lạch Vạn (Diễn Châu) nhưng đến thời điểm này (17h) vẫn chưa có kết quả.

Hiện 3 thuyền viên Nguyễn Văn Xuân - Đại phó, quê Thanh Hóa; Nguyễn Văn Chiêu - sĩ quan boong; Nguyễn Hải Quyết - thủy thủ OS, quê Hải Phòng vẫn đang mất tích.

Ngày mai, khu vực tìm kiếm của tàu giã cào sẽ mở rộng ra khoảng 5 hải lí tính từ bờ

Ngày mai, số phương tiện tham gia tìm kiếm rút xuống còn 14 tàu. Riêng phạm vi hoạt động của các đôi tàu giã cào sẽ được mở rộng ra 5 hải lý tính từ bờ.

Khoảng 2h ngày 17/7, tàu VTB26 chở 4.700 tấn than bị lật chìm trên vùng biển Cửa Lò (Nghệ An). Tại thời điểm bị nạn, trên tàu có 13 thuyền viên. Sau 3 ngày tích cực triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng chức năng đã tìm và cứu sống 7 thuyền viên. 3 thuyền viên được xác định đã tử vong, 3 thuyền viên còn mất tích.

Hoàng Lam