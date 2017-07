Đệ tử của ông trùm Năm Cam được giảm án

Do tính chất và đặc thù công việc, các y, bác sĩ làm việc tại trại Tạm giam, Công an tỉnh Thanh Hóa luôn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và hiểm nguy. Thế nhưng, vượt lên trên tất cả, các CBCS, thầy thuốc CAND vẫn ngày đêm tận tụy thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ cho những can phạm, phạm nhân đang giam giữ, cải tạo.

