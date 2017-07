Đề nghị công nhận liệt sỹ đối với 2 cán bộ giao thông bị lũ cuốn

Chiều 19/7, ông Nguyễn Hồng Kỳ - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An - cho biết, Sở mong muốn các cơ quan liên quan quan tâm, xem xét công nhận liệt sỹ cho 2 anh Thái Huy Hào và Phạm Văn Chung đã bị nạn khi đang đi kiểm tra tình hình mưa lũ trong cơn bão số 2.

Sở GTVT Nghệ An đã có Công văn số 2202 về việc báo cáo cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ gửi Bộ GTVT, Bộ LĐ-TBXH và UBND tỉnh Nghệ An.

Theo đó, ngày 19/7, ông Nguyễn Hồng Kỳ đã ký Công văn số 2202 về việc báo cáo cán bộ hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ.

Trong báo cáo gửi Bộ GTVT, Bộ LĐ-TBXH và UBND tỉnh Nghệ An nói rõ: Trong 2 ngày 16 và 17/7/2017, cơn bão số 2 có cường độ mạnh kèm theo mưa to trên diện rộng đã ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đó tỉnh Nghệ An nằm trong vùng trung tâm bão.

Do ảnh hưởng của cơn bão, tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề về người, tài sản, nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, ngập gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Đặc biệt, đoạn tuyến quốc lộ 16 thuộc địa bàn huyện Quế Phong và Tương Dương (là những huyện miền núi có địa hình hiểm trở, điều kiện kinh tế xã hội còn hết sức khó khăn) có rất nhiều vị trí sụt trượt gây tắc đường cần được xử lý khẩn trương.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ tới chia buồn với gia đình 2 cán bộ giao thông gặp nạn khi đang đi kiểm tra tình hình bão lũ.

Thực hiện Công điện khẩn ngày 28/6/2017 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc Chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài trên diện rộng, ngày 17/7/2017 Sở Giao thông vận tải Nghệ An phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường bộ 2 và các Đơn vị quản lý BDTX xử lý, ứng cứu khẩn cấp các điểm sạt lở, ách tắc giao thông các tuyến đường vùng phía Tây Nghệ An, trong đó có Quốc lộ 16.

Trong quá trình di chuyển trên Quốc lộ 16, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường trơn trượt nên chiếc xe ô tô chở anh Thái Huy Hào - Phó phòng Kế hoạch Kỹ thuật của Ban QLDA Vốn sự nghiệp KTGT thuộc Sở GTVT Nghệ An và anh Phạm Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty CP Trung Tín (Đơn vị quản lý BDTX) bị mất lái, lao xuống vực tại khu vực Xốp Chảo, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong.

Mặc dù chính quyền địa phương và Đoàn công tác đã triển khai ngay công tác cứu hộ, cứu nạn nhưng 2 cán bộ giao thông đã tử nạn.

Chiếc xe chở 2 cán bộ ngành giao thông lao xuống vực.

Sở Giao thông vận tải Nghệ An đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, xem xét công nhận Liệt sỹ cho 2 cán bộ nói trên.

Nguyễn Duy