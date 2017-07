Tàu hàng đã đợi nhiều ngày ở Cửa Lò trước khi bị lật

Khoảng 2h ngày 17/7, tàu VTB 26 trọng tải 5.100 tấn, chở 4.700 tấn than phát tín hiệu cấp cứu khi neo đậu tránh bão tại đảo Hòn Ngư (Nghệ An). Con tàu sau đó được phát hiện lật úp. Trong 13 thuyền viên, 7 người được cứu sống, 3 người chết và 3 người mất tích. Ngày 18/7, Cục trưởng Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang đến hiện trường chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân trên mặt biển. Khu vực tìm kiếm được mở rộng thêm về phía đông 15 hải lý, về phía nam đến khu vực biển Cửa Sót (Quảng Bình); lực lượng tham gia gồm 19 phương tiện, do tàu SAR 411 chỉ huy. Các địa phương ven biển khu vực cũng đã được yêu cầu tổ chức thông báo cho nhân dân, cảnh giới tìm kiếm để phát hiện nạn nhân có khả năng trôi dạt vào bờ.