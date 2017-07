Noo Phước Thịnh, Lou Hoàng lần đầu hợp tác

Hai chàng trai giới thiệu tới khán giả nhiều món ăn, địa danh nổi tiếng của ba vùng miền đất nước trong MV 'Vị quê nhà'.

Trong MV mới, Noo Phước Thịnh, Lou Hoàng không chỉ mang hình ảnh đất nước Việt Nam tươi đẹp, con người hiền hòa mà còn giới thiệu một nền ẩm thực đậm đà bản sắc tới bạn bè quốc tế.

An Nguy giới thiệu với người bạn ngoại quốc nhiều món ăn ngon của Việt Nam.

MV còn có sự xuất hiện của An Nguy trong vai trò diễn viên chính. Cô cùng bạn diễn người ngoại quốc sẽ dẫn khán giả đi khắp các địa điểm, danh lam thắng cảnh và thưởng thức nhiều món ăn ngon.

Hà Nội sẽ làm say lòng thực khách đến thăm bằng những chiếc nem rán với lớp vỏ vàng rụm, phần nhân thơm mềm, ăn kèm rau và chén nước mắm sóng sánh, hài hòa chút vị chua của chanh, vị cay của ớt. Món phở Hà Nội trứ danh với nước dùng ngọt thịt và đậm đà được nêm chút nước mắm ngon. Món ốc bươu nhồi thịt hấp sả ăn cùng chén mắm gừng cay nồng.

Dải đất miền Trung nắng gió lại mang đến một cung bậc cảm xúc khác. Vùng biển xanh bờ Đông đất nước sẽ thiết đãi du khách những bữa hải sản tươi ngon, nướng vàng trực tiếp trên bếp than hồng. An Nguy và người bạn ngoại quốc cùng làm món sò nướng mỡ hành, được rưới nước mắm lúc sò gần chín.

An Nguy còn đưa khán giả đến Huế để được thưởng thức các món bánh được gói trong lớp lá chuối xanh, cảm nhận hương vị trọn vẹn của món bánh bột lọc dai dai, nhân tôm thơm ngọt được chấm cùng nước mắm mằn mặn.

Các món ăn ở khắp các vùng miền được An Nguy, Noo Phước Thịnh và Lou Hoàng giới thiệu trong MV.

Xuôi về miền Nam, người bạn ngoại quốc của An Nguy được trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Những mẻ bánh xèo vàng ươm, giòn rụm kèm rau sống được cuộn trong miếng bánh tráng mỏng rồi chấm vào chén nước mắm mằn mặn, cay cay giúp đánh thức vị giác. Vị bùi của bột, vị ngọt của lớp nhân tôm, thịt, đậu xanh, vị the the của rau quyện lại khi thưởng thức khiến chàng trai ngoại quốc mê đắm.

MV Vị quê nhà của Noo Phước Thịnh, Lou Hoàng, An Nguy chỉ gói gọn trong 5 phút 45 giây nhưng đưa người xem đi khắp các vùng miền đất nước.

Xem MV "Vị quê nhà" do Noo Phước Thịnh và Lou Hoàng thể hiện:

Thu Ngân