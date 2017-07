The Tale of Five Kingdoms - Thêm một tân binh nhập vai đồ họa siêu khủng tới từ Hàn Quốc

Hàn Quốc luôn là nơi sản sinh ra những tựa game nhập vai hàng đầu và The Tale of Five Kingdoms là tân binh mới nhất vừa gia nhập.

Mới đây, 4:33 Creative Labs - đội ngũ lập trình tài năng đứng đằng sau Blade: Redemption và Seven Guardians vừa công bố kế hoạch "ném bom" thị trường toàn cầu bằng hàng loạt game mobile hấp dẫn trong năm nay. Bên cạnh siêu phẩm hành động Triple S, 4:33 Creative Labs còn thông báo cho ra mắt thêm một trò chơi nữa thuộc thể loại nhập vai kết hợp chiến thuật mang tên The Tale of Five Kingdoms.

The Tale of Five Kingdoms dự kiến sẽ chính thức ra mắt miễn phí trên cả hai kho ứng dụng App Store và Google Play tại Hàn Quốc vào ngày 27/07 tới. Phiên bản tiếng Anh của trò chơi cũng sẽ ra mắt ngay trong năm 2017 này. The Tale of Five Kingdoms tuy là một tựa game mobile nhưng lại sở hữu nền đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt được xây dựng trên công nghệ Unreal Engine 4.

Trailer Game

Bối cảnh trong The Tale of Five Kingdoms đưa người chơi phiêu lưu vào một thế giới giả tưởng thời trung cổ, nơi diễn ra cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa 5 vương quốc đối nghịch nhau nhằm tranh giành các viên Crystal quyền năng. Trong vai một trong 5 người chỉ huy tối cao đến từ những vương quốc đó, người chơi sẽ lên đường tìm kiếm những viên ngọc quý để thống nhất lại thế giới và đẩy lùi chiến tranh.

Tham gia game, người chơi có thể lựa chọn và thu thập cho mình một đội hình gồm 5 người trong số hơn 100 nhân vật chiến binh, chia làm 59 thể loại khá nhau. Trong chế độ chơi đơn theo cốt truyện, bạn sẽ được khám phá 7 chương hấp dẫn với hơn 200 nhiệm vụ đầy thử thách.

Ngoài ra, Tale of Five Kingdoms còn được bổ sung những yếu tố đặc trưng của dòng game MMORPG như PvE, Raid Boss và cả những cuộc hiến PvP kịch tính giữa những người chơi với nhau trên toàn thế giới.