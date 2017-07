Bé gái 6 tuổi bị động kinh, liệt tay vì chơi ipad, xem tivi suốt dịp hè

Câu chuyện có thật xảy ra với Mikayla - bé gái người Philippines đang được hàng nghìn phụ huynh trên thế giới quan tâm chia sẻ. Công việc kinh doanh quá bận rộn, để rảnh tay với đứa con nhỏ được nghỉ hè ở nhà, mẹ bé đã đưa ipad và bật tivi cho con xem gần như suốt ngày.

Trong một bài đăng gần đây trên facebook, bà mẹ trẻ người Philippines - Maricon Molvizar Collamar đã chia sẻ câu chuyện khủng khiếp và ngoài sức tưởng tượng xảy ra với con gái mình.

Theo tờ The Asian Parent, bé Mikayla (6 tuổi) bất ngờ bị tê liệt chân tay tạm thời. Sau khi đưa con đi thăm khám, chị Maricon vô cùng hối hận khi biết nguyên nhân là một phần do mình. Mikayla được chẩn đoán động kinh và liệt tay là do xem tivi và dùng ipad quá nhiều.

Bé Mikayla (6 tuổi) bị liệt tay và động kinh do chơi ipad, xem tivi quá nhiều.

Theo chị Maricon, vào khoảng 10h - 11:30 chiều ngày 27/6, cô nghe thấy con gái 6 tuổi la hét cần sự giúp đỡ. Ban đầu cô nghĩ rằng có thể con gái đã nhìn thấy một con gián nhưng sự thật không phải như thế. Khi chạy vào phòng con chị Maricon thấy con gái Mikayla đang nằm trong phòng và chưa mặc quần áo (vì bé vừa tắm xong). Chị thấy con gái có dấu hiệu co giật như bị động kinh. Chị đã kiểm tra người con vì nghi rằng rất có thể bé bị ngã nên dẫn đến như thế. Tuy nhiên, không có bằng chứng nào cho thấy Mikayla đã bị trượt và ngã.

Chị nhanh chóng ngồi xuống giường, bên cạnh con gái và hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Mikayla trả lời: "Mẹ, con không thể cử động cánh tay trái!". Câu nói của con gái khiến Maricon càng lo lắng hơn vì điều này chưa bao giờ từng xảy ra với con gái cô cả.

Ngày 28/6, chị Maricon đã đưa con gái đến bệnh viện để kiểm tra và tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã dẫn đến cơn động kinh kinh khủng đó. Sau khi trải qua một loạt các thử nghiệm, bao gồm chụp CT và X quang để kiểm tra xem liệu Mikayla có bị thương tích gì không. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng làm kiểm tra não để tìm ra nguyên nhân khiến bé bị động kinh.

Theo bác sĩ nhi khoa thần kinh, một chuyên gia điều trị chứng rối loạn não của trẻ đã khám cho cô bé cho biết Mikayla bị động kinh cục bộ. Nguyên nhân rất có thể là do bé đã sử dụng các thiết bị điện tử quá mức dẫn đến co giật và tê liệt tay.

Câu chuyện của bà mẹ 34 tuổi người Philipines nhanh chóng được phụ huynh thế giới chia sẻ rầm rộ.

Lúc này, chị Maricon đau đớn thừa nhận rằng từ khi con gái được nghỉ hè vì quá bận rộn với công việc kinh doanh nên cô đã để cho con sử dụng các thiết bị điện tử thường xuyên không ngừng nghỉ, chẳng hạn như chơi iPad hoặc xem tivi. Sự việc này xảy ra là ngoài sức tưởng tượng của Maricon.

May mắn, sau khi được các bác sĩ điều trị, Mikayla đã không gặp phải cơn động kinh như thế lần nào nữa. Bé được bác sĩ kê thuốc để điều trị tại nhà. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng khuyên chị Maricon rằng không được cho con sử dụng các thiết bị điện tử quá thường xuyên như thế mà phải giới hạn, khoảng 2 giờ mỗi ngày.

Sau tất cả những điều kinh khủng đã xảy ra, bà mẹ trẻ quyết định chia sẻ câu chuyện trên trang facebook cá nhân nhằm mục đích đưa ra lời cảnh tỉnh sâu sắc cho nhiều cha mẹ khác, cần dành nhiều thời gian cho con cái hơn nữa để không nhận về điều đáng tiếc như bản thân cô.

Lệ Thu