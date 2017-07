Các dự án thua lỗ ngành dầu khí: Nếu không khôi phục được, sẽ cho thanh lý phá sản

Trong buổi làm việc của Tổ công tác của Chính phủ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sáng nay (19/7), Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nói rằng: Xử lý các dự án thua lỗ của ngành dầu khí hiện nay là "cực khó khăn".

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác: "Ưu tiên khôi phục lại các dự án, không được mới cho thanh lý, phá sản"

Xử lý dự án lỗ là "cực khó"

Ghi nhận những cố gắng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) trong 6 tháng đầu năm nay, khi trong hoàn cảnh rất khó khăn do giá dầu thô giảm thấpnhư các chỉ tiêu về khai thác, doanh thu đều vợt kế hoạch (trừ sản lượng điện), Thứ trưởng Bộ Công Thương đặt vấn đề: Lãnh đạo PVN rà soát xem có tăng thêm được nữa hay không để góp phần tăng trưởng mục tiêu tăng trưởng năm nay.

"Về khai thác khí, PVN có thể gia tăng 1 triệu tấn dầu quy đổi. Nhưng cũng có lí do khách quan để đạt sản lượng này. Các nhà máy nhiệt điện chủ yếu chạy than và khí. Nhưng năm nay, thuỷ điện nước về nhiều nên huy động nhiều trong khi tốc độ tăng trường thấp nên khai thác từ nhà máy điện, than khí giảm đi. Tác động đến mức độ tiêu thụ khí. Cho nên khả năng gia tăng 1 tỷ m3 khí khó đạt được", Thứ trưởng Vượng nhận định.

Bàn sâu hơn về các dự án thua lỗ của ngành dầu khí, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, theo chỉ đạo của Thủ tướng, sẽ phải quyết liệt làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan từ cơ sở đến Bộ Công Thương.

"Hiện nay đã thành lập Ban chỉ đạo xử lý các dự án yếu kém, thua lỗ và đã báo cáo lên Bộ Chính trị. Trong số đó, 5 dự án ngành dầu khí là khó khăn nhất mà việc giải quyết, xử lý hiện nay là cực khó khăn", ông nói.

Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, các dự án thua lỗ của ngành dầu khí cần phải có những chỉ đạo, xử lý cụ thể hơn trong bối cảnh các dự án này rất khó khăn mà khuôn khổ pháp lý bình thường khó xử lý.

Tổng giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn báo cáo với Tổ công tác

"Khi giải quyết các dự án này phải làm sao giảm thiểu thiệt hại của nhà nước. Đặc biệt có 3 dự án đã vận hành và đắp chiếu nhưng 3 Nhà máy: Ethnol dung quất, Ethanol Bình phước và Nhà máy Xơ sợi Đình vũ. Khởi động lại mới có nhà máy và thoái vốn, bán dự án mới được giá", Thứ trưởng Vượng nêu.

Lấy ví dự như Nhà máy Giấy Phương Nam đầu tư 2.700 tỷ đồng; kiểm toán 1.800 tỷ đồng nhưng bán đấu giá không ai mua nữa, 2 lần tổ chức đấu giá không ai mua thì thanh lý với giá sắt vụn.

"Tương tự như thế với 3 dự án trên, nên khởi động lại nhà máy và bán. Chứ người mua biết giá nào mà mua, bởi biết nó hỏng chỗ nào đâu?", Thứ trưởng Bộ Công Thương đặt vấn đề.

Ông cũng cho biết, về các dự án này, thời gian qua, Bộ Công Thương đã quyết liệt chỉ đạo, thành lập Tổ giám sát đặc biệt nhưng không thể làm thay cho PVN được.

"Cơ bản nhất là các dự án này chưa thấy cơ hội để tốt hơn", Thứ trưởng Vượng đánh giá.

Đại diện lãnh đạo PVN đề xuất, năm 2017 nếu tăng thu, vượt kế hoạch thu, nộp ngân sách thì xin trích nguồn gia tăng để xử lý khó khăn cho các dự án này. "Lấy dự án tốt để bù cho dự án kém đó là một cách xử lý", lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí kiến nghị.

Ưu tiên khôi phục dự án, nếu không được sẽ cho thanh lý, phá sản

Kết luận cuộc họp trên, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ khẳng định PVN vẫn là một Tập đoàn mạnh, có nhiều đóng góp lớn cho sự phát triển của đất nước.

Ông cho biết, những kiến nghị hôm nay của Tập đoàn Dầu khí và các thành viên của Tổ công tác sẽ được tập hợp để báo cáo lãnh đạo Chính phủ trực tiếp xử lý từ các vấn đề bảo lãnh vay vốn, giá khí cho đến việc có cấp vốn cho các dự án thua lỗ, đang đầu tư dở dang...

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng: "Xử lý các dự án thua lỗ ngành dầu khí là cực khó"

Nhắc lại vấn đề tăng sản lượng với quan điểm là đặt kế hoạch khai thác 13,2 triệu tấn dầu như đầu năm là thấp so với năm 2016, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: Không vì yêu cầu tăng sản lượng (thêm 1 triệu tấn) là vì tăng trưởng GDP mà Chính phủ khẳng định vẫn phải trên cơ sở mục tiêu tăng trưởng bền vững.

"Không phải là chúng ta thấy lỗ mà vẫn lao vào mà xác định khai thác nhưng phải có hiệu quả", ông nói và đề nghị Bộ Công thương cùng PVN có giải pháp tốt nhất trong tìm kiếm thăm dò, quản lý dòng tiền.

Về 5 dự án đang khó khăn, thua lỗ hiện nay của PVN, theo Tổ trưởng Tổ công tác của Chính phủ, vẫn phải ưu tiên khôi phục, vận hành dự án, nếu không được sẽ cho bán, thanh lý, cho phá sản.

"Phải chấm dứt việc lỗ luỹ kế vì không vận hành sẽ phải gánh chi phí lớn. Đây là vấn đề khó, không phải làm chốc lát như mớ rau. Khó nhưng phải làm nhanh.Thời điểm này chúng ta đang ở mức độ làm hay không làm, đang bị chùn tay", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.

Mạnh Quân