Không uống bất kì loại nước nào khác ngoài nước lọc, vị chuyên gia này đã nhận được kết quả ngạc nhiên

Vài nét về Chris Bailey: Chris Bailey đã từ chối lời mời làm việc sinh lợi để theo đuổi một giấc mơ suốt đời để dành một năm thực hiện thử nghiệm về vấn đề "Năng suất" (The Productivity Project) - những chủ đề mà ông đã mê say từ khi còn là một thiếu niên. Sau khi nhận được bằng cấp kinh doanh, ông đã tạo ra một blog để biên soạn một loạt các thí nghiệm do ông tự thực hiện và tiếp tục nghiên cứu và phỏng vấn các chuyên gia hàng đầu thế giới từ Charles Duhigg đến David Allen.

Một số những thí nghiệm mà ông đã thực hiện là: Ngủ ít hoặc không ngủ trong vài tuần; Cắt bỏ lượng và caffeine trong chế độ ăn uống; Sống cô lập trong 10 ngày; Chỉ dùng điện thoại thông minh 1 giờ mỗi ngày trong vòng 3 tháng; Dậy sớm lúc 5h30 sáng trong 3 tháng... Tất cả thử nghiệm của ông đều được ghi lại cẩn thận.