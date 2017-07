Kế toán nhà trường “cắm” hàng loạt sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên đầu thú

Lợi dụng là kế toán nhà trường, đối tượng đã đem nhiều sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên nhà trường đi cầm cố lấy tiền tiêu xài, sau đó bỏ trốn và vừa ra đầu thú tại công an huyện.

Trường THCS Hồng Phong nơi xảy ra vụ việc (ảnh CTV)

Một lãnh đạo huyện An Dương trưa nay (19/7) cho biết, Nguyễn Văn Cường (SN 1967, nhân viên kế toán trường THCS Hồng Phong, huyện An Dương), đối tượng đang bị công an huyên An Dương truy nã toàn quốc về hành vi “cắm” hàng loạt sổ bảo hiểm của cán bộ, giáo viên nhà trường đã ra đầu thú tại công an huyện.

Như Dân Trí đã thông tin, ngày 22/1, hiệu trưởng trường THCS Hồng Phong đã nhận được phản ánh của chị Phạm Thị Hiền (SN 1971, ở quận Kiến An, Hải Phòng) việc ông Nguyễn Văn Cường cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ly (nhân viên kế toán của trường Tiểu học xã Đặng Cương, cùng huyện An Dương) vào ngày 14/12/2016 đã đem 7 quyển sổ BHXH của các giáo viên trường THCS Hồng Phong đến cầm cố cho chị Hiền để lấy số tiền 84 triệu đồng.

Theo chị Hiền, do đến nay đã quá thời hạn trả tiền nhưng không thấy vợ chồng ông Cường đến trả tiền để lấy sổ BHXH về nên chị buộc phải đến tận trường báo với hiệu trưởng.

Ngày 22/6, Công an huyện An Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường. Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Văn Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 29/6, công an huyện An Dương đã phát lệnh truy nã và vận động đầu thú đối với Nguyễn Văn Cường .

An Nhiên