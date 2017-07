Nửa đêm con trai ngập trong bãi nôn trớ, mẹ choáng váng phát hiện con đã nuốt phải...

Khi nghe tiếng ho lúc 2 giờ 30 phút sáng, tôi chạy vào phòng con và choáng váng phát hiện ra con bị ngập trong bãi nôn của mình, trong đó có cả chiếc ti giả.

Con trai nôn trớ vì nuốt phải núm ti giả cắn rách

Sinh nhật Finn - con trai 2 tuổi của tôi là vào tháng 8 tới. Vì vậy, tôi đã tìm kiếm những lời khuyên về việc cai ti giả cho con từ bác sĩ nhi của cháu, các trang web y khoa và hội nhóm các bà mẹ trên Facebook mà tôi tham gia. Phần lớn đều khuyên sử dụng mẹo này: Cắt phần đầu ti giả để loại bỏ cảm giác khao khát bú mút, nhờ thế bé sẽ từ chối dùng chiếc ti giả không còn nguyên vẹn nữa.

Cố gắng cai ti giả từ từ cho con, chồng tôi khoét một lỗ nhỏ xíu ở đầu ty giả và dần tiến tới một vết cắt lớn. Một ngày kia, con trai tôi có triệu chứng bị cảm. Khi nghe tiếng ho lúc 2 giờ 30 phút sáng, tôi chạy vào phòng con và choáng váng phát hiện ra con bị ngập trong bãi nôn của mình, trong đó có cả chiếc ti giả. Tôi vội vã gọi đường dây nóng về hỗ trợ kiểm soát độc cũng như gọi cho bác sĩ nhi của con. Các chuyên gia khẳng định, con tôi không gặp nguy hiểm gì vì núm ti silicone không độc hại.

Vết rách của ti giả do con trai cắn.

Sau vụ mắc nghẹn của con, tôi quyết định tạm nghỉ vụ cai ti giả và dùng một chiếc còn nguyên khác. Chỉ vài ngày sau, Finn lại cắn rách núm ti giả lần nữa!

Có vẻ sự cố của Finn không phải là duy nhất. Năm 2015, Kids in Danger (KID) - một tổ chức phi lợi nhuận có mục tiêu bảo vệ trẻ em bằng cách cải thiện mức độ an toàn các sản phẩm dành cho trẻ báo cáo: từ năm 2012 đến 2014, có 179 trường hợp phải tới phòng cấp cứu do dùng ti giả và có 7.500 sự cố liên quan tới ti giả xảy ra trên khắp nước Mỹ - phần lớn là hóc, ngạt, bị rách môi, bị ngộ độc và dị ứng.

Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với con nhưng tôi thật biết ơn vì Finn vẫn an toàn và giờ đây đã cai được ti giả. Sau sự cố lần thứ hai, chúng tôi đã thành công trong việc kiên quyết sống chung với đôi lần đi ngủ ngập nước mắt mà không có ti giả.

Nếu có thể đưa ra một lời khuyên, tôi khuyên các bạn nên tự mình tìm hiểu về ti giả và đặc biệt chú ý tới độ tuổi khuyến nghị dùng ti giả.

Nên cai ti giả khi trẻ được 12 tháng tuổi

Con trai rất thích chiếc ti giả gắn kèm thú bông.

Ti giả được cho là giúp xoa dịu trẻ sơ sinh một cách an toàn. Đây cũng là sản phẩm được khuyến nghị bởi Hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP). Trẻ sơ sinh có phản xạ bú mút mạnh mẽ và cảm giác khi bú mút tạo sự thư thái, dễ chịu. Quan trọng hơn, các nghiên cứu gợi ý rằng, sử dụng ty giả giảm nguy cơ xảy ra hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS). Vậy nên, tôi khuyến khích con trai mình dùng ti giả. Tôi chọn loại WubbaNub, một phần bởi tôi nghĩ, con thú nhồi bông đính kèm ti giả khá to nên loại này sẽ giúp con tránh bị hóc, ngạt. Con trai tôi rất thích 2 chiếc ti giả của mình.

Cả chuyên gia y khoa và nha khoa đều gợi ý rằng nên cai ti giả cho trẻ tầm 2-4 tuổi. Gregory Gordon, một bác sĩ nhi ở Orlando cho biết sử dụng ti giả cho trẻ trên 4 tuổi có thể ảnh hưởng tới hàm răng vĩnh viễn của trẻ.

Trong khi bác sĩ Laura Jana, người phát ngôn Hội Nhi khoa Hoa Kỳ thú nhận rằng hướng dẫn về độ tuổi trẻ có thể dùng ti giả khá rộng và điều đó gây hoang mang cho các bậc phụ huynh: "Nhìn chung, các bác sĩ nhi khoa không chỉ ra một độ tuổi chính xác nên cai ti giả bởi nó tùy thuộc và mức độ an toàn và những vấn đề cá nhân của từng bé".

Cả hai bác sĩ Gregory và Laura đều đồng tình rằng, việc sử dụng ti giả nên giảm dần khi trẻ 12 tháng tuổi để không gây hại cho khả năng ngôn ngữ của trẻ.

Các bố mẹ nên chú ý độ tuổi khuyến nghị dùng ti giả.

Về cách cai ti giả, bác sĩ Jana gợi ý: "Thay vì áp dụng cách trên, hãy hướng dẫn con tới lịch trình mới cho giờ đi ngủ, tập trung vào việc đọc sách hay những thứ giúp thư giãn khác như một chiếc chăn ấm áp chẳng hạn".

Bác sĩ Gordon khuyến khích phụ huynh thận trọng khi kiểm tra ti giả bởi vì theo thời gian, ti giả có thể bị rạn nứt và rách. Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ khuyến nghị nên chọn những loại ti giả là một miếng gắn liền với núm ti và có hướng dẫn về độ tuổi.