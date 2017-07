Khát vọng vươn xa của ‘đại bàng’ thời trang nam Aristino

Mong muốn đưa ‘đại bàng’ Aristino vươn cao và vươn xa là mục tiêu đang được những người xây dựng thương hiệu thời trang nam cao cấp này thực hiện.

Sản phẩm cao cấp, giá thành phù hợp, phát triển nhanh mạnh

Thị trường thời trang nam ở Việt Nam đang có những bước phát triển nhanh chóng. Theo số liệu Euromonitor công bố, tổng giá trị thị trường thời trang nam ước tính 15.317 tỉ đồng với tốc độ tăng trưởng 11%/năm.

Nhiều thương hiệu đã khẳng định được vị trí trong các phân khúc thị trường, đáng kể nhất là sự đổ bộ của nhiều “ông lớn toàn cầu” thời trang, vốn có kinh nghiệm và bề dày truyền thống. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức với những người xây dựng thương hiệu thời trang mới, nói chung, và thương hiệu Aristino nói riêng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng nóng, ra mắt thị trường Việt Nam vào năm 2013, Aristino nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần và đạt được nhiều thành công vượt bậc ở phân khúc hàng trung cao và cao cấp.

Ba năm liên tiếp từ 2015 đến 2017, Aristino đạt được sự phát triển chóng mặt với tốc độ tăng trưởng doanh thu 200%/năm. Tốc độ tăng trưởng đã làm rất nhiều đối thủ trong sân chơi thời trang ngưỡng mộ. Thương hiệu Aristino phủ sóng rộng khắp ở các đô thị lớn với hơn 1000 cửa hàng thời trang, siêu thị và 48 showroom trên toàn quốc.

Aristino phủ sóng tới hơn 1000 cửa hàng và 48 showroom trên toàn quốc

Lý giải về thành công này, bà Phạm Tuyết Hạnh, Giám đốc Marketing K&G và Aristino chia sẻ: “Khác biệt trong chiến lược thương hiệu. Tôn trọng triết lí cảm xúc của thời trang. Dẫn đầu ứng dụng công nghệ vải trên cơ sở hiểu rõ hình thể người Việt và đưa ra quy chuẩn form tôn dáng người mặc với giá cả phù hợp Việt Nam. Linh hoạt trong chiến lược phân phối. Chính là các tôn chỉ dẫn đến thành công của chúng tôi”.

BTV Thời sự VTV Hữu Bằng - một khách hàng thân thiết của Aristino

Anh Trần Mạnh Dũng (35 tuổi, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội), khách hàng của Aristino chia sẻ: “Mình làm kinh doanh nên khá kén trang phục đi làm. Thị trường có nhiều thương hiệu thời trang nam nhưng để chọn lựa được trang phục ưng ý không dễ. Một số thương hiệu Việt có kiểu dáng được, lịch sự nhưng lại hơi già.

Các hãng hàng hiệu lớn thì giá khá cao và form rộng so với khổ người mình. Sau khi được bạn giới thiệu mặc thử Aristino, mình chọn và ưng ngay lập tức vì mặc rất dễ chịu, thoải mái, lại vào form, nhìn lịch lãm, nhất là giá thành hợp lý, chất lượng quá ổn so với giá thành”.

Khát vọng mở rộng, vươn ra thế giới

Gần đây cùng thông điệp thương hiệu Be The Man, Aristino tung ra biểu tượng đại bàng mới cho Logo tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho thương hiệu và khát vọng vươn xa thị trường thế giới.

Hình ảnh đại bàng tung cánh thể hiện ý chí tự do và bao trùm, sự vươn cao chinh phục và thành công sự nghiệp. Đại bàng bay cao và nhìn rất xa thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, nội lực mạnh mẽ cũng như khả năng chở che và bảo vệ những người thân yêu luôn tồn tại trong mỗi người đàn ông thực thụ. Biểu tượng đại bàng là hình ảnh mạnh mẽ nhất để truyền tải thông điệp Be The Man - Thời trang của Người đàn ông thực thụ.

“Về ý nghĩa nội bộ chúng tôi, tầm nhìn xa của đại bàng cũng tiếp lực cho mỗi thành viên Aristino thêm vững chắc để bay xa, bay cao, ghi dấu ấn trên bản đồ thời trang thế giới”, bà Phạm Tuyết Hạnh chia sẻ thêm.

Đại bàng sải cánh - logo mới biểu trưng cho tinh thần thương hiệu Aristino

Bà Hạnh cho biết, trong năm 2017 này “đại bàng” Aristino sẽ tiếp tục đẩy mạnh thị trường Việt Nam. Dự kiến đến cuối 2017, Aristino sẽ vận hành gần 100 showroom và hơn 1500 điểm bán trên toàn quốc. Riêng tháng 8/2017, sẽ khai trương liên tiếp các showroom tại TP.HCM để thuận lợi hơn trong việc chăm sóc khách hàng và nâng cao hình ảnh và chất lượng dịch vụ tại thị trường phía Nam.

“Ngay trong các năm tiếp theo, chúng tôi đã có mục tiêu Aristino sẽ mở rộng tại một số thị trường châu Á. Có thể khi đi dạo trên đường phố hay trung tâm thương mại ở Tokyo, Hồng Kông, Singapore… bạn sẽ bắt gặp hình ảnh của thương hiệu thời trang nam Aristino”, bà Hạnh chia sẻ.

Phương Linh