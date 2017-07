Phát hiện hóa đơn nghi IS mua bán nô lệ tình dục ở Mosul

Khi còn chiếm đóng Mosul, ngoài ban hành những luật lệ hà khắc, phiến quân Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) còn dung túng cho đường dây mua bán phụ nữ và trẻ em.

Tờ giấy nghi là hóa đơn mua bán nô lệ tình dục của IS tại Mosul (Ảnh: Dailymail)

Dailymail ngày 18/7 cho biết, một hóa đơn mua bán nô lệ tình dục của IS đã được tìm thấy ở thành phố Mosul, nơi vừa được quân đội Iraq giải phóng.

Theo đó, “món hàng” được miêu tả một cô gái ở độ tuổi 20, có ngoại hình cân đối và mắt nâu, bị bán với mức giá 1.500 USD. Tờ hóa đơn viết tay và có xác nhận bằng dấu vân tay của 2 bên cho thấy, cô gái đã bị một kẻ có tên Abu Zubair bán cho một người có tên Abu Monem.

Bức ảnh chụp tờ hóa đơn được tung lên mạng chưa được kiểm chứng và xác thực và danh tính người phụ nữ cũng chưa được tiết lộ cụ thể.

IS bị cáo buộc đã bắt và mua bán nhiều phụ nữ từ cộng đồng thiểu số Yazidi. Dưới sự cai trị của IS, cộng đồng Yazidi ở Iraq đã phải hứng chịu những tội ác khủng khiếp như thảm họa diệt chủng hay nạn bắt bé gái và phụ nữ mang bán làm nô lệ tình dục.

Năm ngoái, một nhà hoạt động xã hội cho cộng đồng Yazidi chia sẻ với AP rằng một quảng cáo bằng tiếng Ả-rập cho thấy IS đang chào hàng một bé gái 12 tuổi xinh xắn với giá 12.500 USD. Đoạn tin rao hàng, cùng với những thông tin về vũ khí, được IS chia sẻ riêng trên 1 ứng dụng nhắn tin đã được mã hóa.

Kể từ khi chiếm đóng các khu vực ở miền bắc Iraq 3 năm trước, IS đã tiến hành hàng loạt vụ hành quyết dã man mà Liên Hợp Quốc đánh giá có thể xếp vào tội ác diệt chủng. Cộng đồng người Yazidi sống ở Sinjar, phía Bắc Iraq, là một trong những nhóm nạn nhân của IS. Mặc dù khu vực này đã được lực lượng chống IS giải phóng nhưng nó đã bị phá hủy gần như toàn bộ.

Năm 2014, IS đã bắt đầu bắt cóc và mua bán phụ nữ tại cộng đồng Yazidi. Cho đến nay, các nguồn tin cho rằng có 3.000 người vẫn đang bị giam giữ. Vào năm 2015, hàng loạt những hố chôn tập thể của người Yazidi đã được tìm thấy, cho thấy tội ác của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS.

Đức Hoàng