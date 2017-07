Vào viện tươi tỉnh, 3 tiếng sau chết đột ngột vì... muỗi đốt

Bác sĩ từng chứng kiến bệnh nhân sốt xuất huyết ngày thứ 3 vào viện tươi tỉnh nhưng 3 tiếng sau chết đột ngột do chảy máu não không thể can thiệp được gì.

Quá tải bệnh nhân nhập viện

PGS.TS Nguyễn Văn Kính, Giám đốc BV Bệnh nhiệt đới TƯ cho biết, dịch sốt xuất huyết đang diễn biến rất căng thẳng.

Tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong thứ 2 là một nam bệnh nhân 51 tuổi (Ba Đình, Hà Nội), nâng tổng số ca tử vong cả nước lên 15 trường hợp, trên tổng số hơn 50.000 ca mắc.

PGS Kính cũng cho hay, so với cùng kỳ năm ngoái, hiện số ca mắc đến khám và điều trị tại BV cao gấp 4 lần, trung bình mỗi ngày hơn 200 người, 10-20% số này phải nhập viện.

Bệnh nhân sốt xuất huyết nằm kín khoa Virus

Đáng lưu ý, cao điểm sốt xuất huyết tại Hà Nội thường rơi vào tháng 9-10, nhưng năm nay chia thành 2 đỉnh dịch, ngay tháng 5-6 đã tăng cao, tuần qua có hơn 1.200 ca mắc. PGS Kính lo lắng, với tình hình mưa kéo dài như hiện nay thì số bệnh nhân sẽ còn tăng mạnh nữa.

Trước tình trạng quá tải, BV đã phải mở thêm 3 phòng khám chuyên về sốt xuất huyết. Bệnh nhân thông thường chỉ nằm trọn ở khoa Virus, nay phải chuyển về tất các khoa còn trống do không đủ giường.

BV chỉ có 350 giường nhưng lúc nào cũng 600 bệnh nhân, nên nhiều trường hợp phải chuyển sang cơ sở 2, xe cấp cứu làm việc hết công suất. Cả bác sĩ, nhân viên y tế đều quay cuồng.

Biến chứng xuất huyết não tăng bất thường

PGS Kính cho biết, điểm bất thường của dịch sốt xuất huyết năm nay là số ca tử vong do biến chứng xuất huyết não, xuất huyết tiêu hoá tăng cao. Các năm chỉ tập trung sốt xuất huyết dengue 2 nhưng năm nay xuất huyện trên cả 4 type.

“Mỗi năm thường chỉ có 1-2 ca tử vong liên quan đến xuất huyết não, thì năm nay đã có 5 bệnh nhân tử vong do biến chứng này. Số còn lại tử vong do sốc, truỵ mạch”, PGS Kính thông tin.

Ca tử vong thứ 2 do sốt xuất huyết tại Hà Nội cũng do xuất huyết não. Trước đó bệnh nhân nằm điều trị tại một BV, được chẩn đoán sốt xuất huyết, chụp CT phát hiện trong não có các ổ xuất huyết lớn, toàn bộ gan bị phá huỷ, được chuyển sang BV Bệnh nhiệt đới sáng 12/7 và tử vong sau đó 2 ngày.

Được biết, nam bệnh nhân này có tiền sử bị đái tháo đường và tăng huyết áp đã nhiều năm nay.

“Bệnh này không mới nhưng người dân mình còn rất chủ quan. Chúng tôi từng chứng kiến nhiều trường hợp ngày thứ 3 mới vào viện, khi vào tươi tỉnh, nói chuyện bình thường nhưng 3 tiếng sau đã tử vong do xuất huyết não. Trong khi đến sớm có thể dự phòng sớm”.

Theo PGS Kính, với các trường hợp xuất huyết não, BS không thể can thiệp được gì do chọc ra máu không đông. Nguyên nhân do virus tấn công làm thủng mạch máu.

Nữ bệnh nhân sốt xuất huyết bị biến chứng viêm cơ tim nằm tại khoa Cấp cứu hơn 10 ngày qua

Tại khoa Cấp cứu của BV Nhiệt đới TƯ, hàng ngày tiếp nhận 4-5 ca sốt xuất huyết nặng có dấu hiệu sốc, doạ sốc.

Hiện khoa cũng đang điều trị cho 1 bệnh nhân nữ 43 tuổi bị biến chứng viêm cơ tim và một nam thanh niên 21 tuổi hạ tiểu cầu nặng, đi tiểu ra máu, bội nhiễm vi khuẩn.

“Qua thực tế điều trị, chúng tôi nhận thấy có nhiều trường hợp nặng hơn bình thường và đang cứu nhưng chưa tìm thấy yếu tố gì đột biến”, PGS Kính thông tin.

Sốt cao trên 38,5 độ nên xét nghiệm

PGS Kính khuyến cáo, do đang ở đỉnh dịch sốt xuất huyết nên nếu sốt cao trên 38,5 độ, người dân cần đến các BV khám, làm test sốt xuất huyết. Nếu kết quả âm tính có thể yên tâm về theo dõi các loại sốt khác như virus hay sốt viêm họng...

Như trường hợp bệnh nhân Nguyễn Đình T. (26 tuổi, Đống Đa, Hà Nội), ban đầu sốt cao đột ngột 39,5 độ, uống hạ sốt không đỡ. Nghĩ sốt virus, bệnh nhân tiếp tục vào BV gần nhà khám, về uống thuốc 2 ngày vẫn không khỏi.

PGS Kính khuyến cáo, khi sốt cao, người dân cần đến BV làm xét nghiệm để loại trừ sốt xuất huyết

Khi vào BV Nhiệt đới kiểm tra mới phát hiện sốt xuất huyết, sau 1 tuần điều trị vẫn chưa được ra viện.

Theo PGS Kính, việc phát hiện sớm sốt xuất huyết có cơ hội điều trị dự phòng sớm để giảm nguy cơ biến chứng do bệnh diễn biến nhanh.

BS khuyến cáo, người bệnh cần đặc biệt lưu ý ngày thứ 3-5 của bệnh, do hầu hết biến chứng đều xảy ra vào giai đoạn này.

Với nam giới, nếu chảy máu mắt, chảy máu cam, nữ giới xuất huyết âm đạo ồ ạt thì nguy cơ cao bị xuất huyết não.

Những trường hợp mắc sốt xuất huyết có biểu hiện sốt cao vật vã, đau gan có thể dẫn đến sốc, truỵ mạch, xuất huyết não hoặc xuất huyết niêm mạc. Những trường hợp từng mắc sốt xuất huyết, nếu bị lại sẽ nặng hơn.

PGS Kính lưu ý thêm, việc diệt muỗi, ngăn muỗi đốt, phun thuốc mũi… chỉ diệt được phần ngọn. Muốn ngăn sốt xuất huyết phải tiêu diệt loăng quăng, tức là không còn những nơi tồn đọng nước sạch (nước mưa, nước máy) để muỗi đẻ trứng.

Thúy Hạnh