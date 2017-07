Vàng tăng giá rồi giảm nhanh

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 19/7, giá vàng điều chỉnh tăng rồi nhanh chóng đi xuống. Giá vàng trong nước xoay quanh ngưỡng 36,3 triệu đồng/lượng - 36,4 triệu đồng/lượng khiến nhiều nhà đầu tư mở rộng đà bán ra chốt lại những giao dịch đã mua ở thời điểm giá thấp.

Lúc 9h30 sáng nay 19/7, giá vàng SJC tại Hà Nội được một số doanh nghiệp vàng lớn niêm yết giao dịch ở mức 36,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 36,38 triệu đồng/lượng (bán ra) đối với giao dịch bán lẻ và 36,31 triệu đồng/lượng - 36,37 triệu đồng/lượng đối với giao dịch bán buôn.

Các mức giá này giảm nhẹ mỗi chiều 20.000 đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng nay. Mở cửa phiên, giá vàng SJC giao dịch ở mức 36,32 triệu đồng/lượng - 36,4 triệu đồng/lượng, tức tăng so với chốt phiên trước 40.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán.

Tại TPHCM, giá vàng SJC hiện giao dịch ở mức 36,22 triệu đồng/lượng - 36,42 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 18/7, giá vàng SJC được niêm yết tại ngưỡng 36,33 triệu đồng/lượng - 36,41 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng mỗi lượng so với chốt phiên trước đó. Trong phiên, giá vàng trượt giảm nhẹ và chốt phiên tại mức 36,28 triệu đồng/lượng - 36,36 triệu đồng/lượng, giảm khoảng khoảng 50.000 đồng mỗi lượng so với chốt đầu giờ.

Trong phiên, có thời điểm giá vàng thế giới chạm mức cao nhất trong 2 tuần do được hưởng lợi từ sự giảm giá đồng USD và sự không chắc chắn về lộ trình nâng lãi suất của Fed. Giá vàng trong nước cũng bắt kịp tín hiệu tăng của thị trường thế giới lúc đầu giờ rồi đảo chiều giảm về cuối phiên.

Giá vàng trong nước xoay quanh ngưỡng 36,3 triệu đồng/lượng - 36,4 triệu đồng/lượng ở phiên giao dịch hôm thứ ba, điều này khiến nhiều nhà đầu tư mở rộng đà bán ra chốt lại những giao dịch đã mua ở thời điểm giá thấp. Tuy nhiên, với phân khúc khác nhiều nhà đầu tư vẫn kiên trì theo dõi thêm thông tin để tìm thời điểm phù hợp tham gia thị trường.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay tại châu Á qua niêm yết của Kitco.com có biên độ giảm hơn 1 USD, giao dịch ở mức 1.240,8 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày 18/3, tại 2 thị trường Á, Âu, giá vàng diễn biến tăng nhẹ. Giá giao dịch trong biên độ 1.234 USD - 1.238 USD/ounce. Bước sang phiên giao dịch Mỹ, vàng tiếp tục đà tăng với mức giá cao nhất ghi nhận được trong phiên tại 1.244,6 USD/ounce và chốt phiên tại mức giá 1.242 USD/ounce.

Theo đánh giá của DOJI, giá vàng bật tăng mạnh mẽ do chỉ số đồng USD - thước đo giá trị đồng bạc xanh so với rổ các đồng tiền chủ chốt rơi xuống mức 94,48, điểm mức thấp nhất trong mười tháng.

Theo Mark To, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu từ tập đoàn tài chính Wing Fung Financial Group (Hong Kong) cho rằng, giá vàng hiện chỉ dao động trong khoảng 1.200-1250 USD/ounce. Giá kim loại quý này khó có thể vượt qua ngưỡng trên do thiếu các nhân tố tác động.

Ngoài triển vọng lãi suất, đồng USD còn đang chịu sức ép giảm giá từ những thách thức mà chính quyền Tổng thống Donald Trump phải đối mặt. Những thách thức này bao gồm tỷ lệ ủng hộ ông Trump suy giảm, những nghi vấn về quan hệ của ông Trump với Nga, việc ông gặp khó trong việc thúc đẩy một dự luật thay thế đạo luật y tế Obamacare.

