Bị cấm bay vì trêu ghẹo, quấy rối khách nữ

Liên tục có lời nói thô tục, chửi bới tiếp viên và trêu ghẹo, quấy rối 3 hành khách nữ ngồi hàng ghế phía trên, một nam hành khách vừa bị cấm bay 9 tháng.

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa có quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông Nguyễn Xuân Thành, sinh năm 1976, thường trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ông Thành bị cấm bay 9 tháng, tính từ ngày 15/7/2017 đến hết 14/4/2018 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 15/4/2018.

Nam hành khách có lời nói thô tục, trêu ghẹo khách nữ bị cấm bay (ảnh minh họa)

Lý do, theo cơ quan này, là ông Nguyễn Xuân Thành đã có hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không: liên tục có lời nói thô tục, chửi bới tiếp viên và trêu ghẹo, quấy rối 3 hành khách nữ ngồi hàng ghế phía trên khi bay chuyến VN262 từ Sài Gòn ra Hà Nội ngày 24/6/2017.

Ông Thành đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cũng ra quyết định cấm bay 12 tháng với ông Ngô Ánh Sơn (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại TP. Điện Biên) do đã to tiếng, chửi bới, ném thùng carton hành lý xách tay vào mặt nhận viên làm thủ tục hàng không chuyến bay và 9 tháng đối với ông Phạm Quang Vinh (sinh năm 1982, ngụ tại Vinh, Nghệ An) do hút thuốc trên máy bay.

Các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam, các cảng sân bay, cửa khẩu hàng không được yêu cầu thực hiện nghiêm quyết định trên.

N.Hà