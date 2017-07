Ông Trump “khoe” thành tích mới vượt mọi tổng thống Mỹ

Tổng thống Donald Trump ngày 17/7 tiếp tục “khoe” những thành tích của ông trong lĩnh vực lập pháp sau 6 tháng cầm quyền, đồng thời khẳng định những thành tựu này vượt trội hơn hẳn so với các đời tổng thống Mỹ trước đây.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Getty)

“Chúng tôi đã ký được nhiều dự luật hơn, và tôi đang nói về những dự luật thông qua cơ quan lập pháp, hơn bất kỳ tổng thống nào từ trước đến nay”, Tổng thống Donald Trump phát biểu tại sự kiện “Tuần lễ Made in America” do Nhà Trắng tổ chức ngày 17/7 để kêu gọi mọi người ưu tiên sử dụng hàng hóa do các công ty của Mỹ sản xuất.

“Đã có lúc (chính quyền cựu Tổng thống) Harry Truman đuổi kịp chúng tôi. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ, chúng tôi đã vượt qua tất cả mọi người”, ông Trump khẳng định.

Theo CBS, ông Trump đã ký thông qua 42 dự luật trong những tháng đầu tiên sau khi ông nhậm chức hồi cuối tháng 1. Con số này nhiều hơn so với 39 dự luật được ký trong cùng thời điểm dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, số dự luật do ông Trump ký vẫn chưa phải là nhiều nhất trong các đời tổng thống Mỹ như ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Theo New York Times, nếu tính trong khoảng thời gian 6 tháng đầu nhiệm kỳ, số dự luật trung bình được ký bởi 6 đời tổng thống Mỹ gần đây là 43 dự luật, nhiều hơn so với Tổng thống Trump.

Trong nửa năm nhiệm kỳ đầu tiên, cựu Tổng thống Jimmy Carter đã ký 70 dự luật, còn cựu Tổng thống Bill Clinton ký 50 dự luật. Khi mới chỉ nhậm chức được 100 ngày trong nhiệm kỳ đầu tiên, cựu Tổng thống Truman đã ký được 55 dự luật còn cựu Tổng thống Franklin Delano Roosevelt ký 76 dự luật. Trong khi đó, Tổng thống Trump chỉ ký được 29 dự luật trong 100 ngày đầu tiên đảm nhận công việc ở Nhà Trắng.

CBS nhận định, trong số 42 dự luật do Tổng thống Trump ký tính đến thời điểm hiện tại, có tới 15 dự luật chỉ đơn giản là đảo ngược các quy định có từ thời chính quyền tiền nhiệm. Trong khi đó, các dự luật còn lại, mặc dù được thông qua thành công, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức chuẩn mực bình thường, chứ không mang tính đột phá.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng trong 5 tháng qua, chính quyền của ông đã làm được nhiều việc hơn bất kỳ tổng thống nào trong lịch sử Mỹ, thể hiện qua một loạt thành tựu về an ninh quốc phòng, luật pháp, tỷ lệ việc làm và cuộc chiến chống khủng bố.

Thành Đạt