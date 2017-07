Công an không được dọa nạt, vô cảm trước yêu cầu của dân

Trong dự thảo quy tắc ứng xử, Bộ Công an cấm cán bộ, chiến sĩ có thái độ dọa nạt, hạch sách, giao tiếp thô lỗ.

Bộ Công an vừa ra dự thảo Thông tư ban hành Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân, lấy ý kiến đóng góp từ ngày 18/7 đến 18/9.

Những điều cấm kỵ với công an nhân dân. Đồ hoạ. Tiến Thành - Bá Đô

Dự thảo quy định, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học viên các trường công an phải kính trọng, lễ phép với nhân dân; tận tình, trách nhiệm giải quyết công việc, yêu cầu chính đáng của nhân dân; giao tiếp, làm việc bằng thái độ niềm nở, tận tình, trách nhiệm.

Việc xưng hô với người dân phải đúng mực, thái độ lịch sự, cầu thị và tiếp thu ý kiến đóng góp đúng đắn; ưu tiên giải quyết công việc với người già, yếu, người khuyết tật, đau ốm, phụ nữ mang thai.

Dự thảo nghiêm cấm lực lượng công an có hành vi dọa nạt, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Khi ứng xử, giao tiếp qua điện thoại, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân phải xưng tên, chức danh, đơn vị công tác, nội dung trao đổi đầy đủ, rõ ràng; ngôn ngữ giao tiếp văn minh, ngắn gọn, dễ hiểu; không trao đổi nội dung bí mật qua điện thoại.

Khi sử dụng Internet, cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân không được truy cập, phát tán, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội thông tin trái với thuần phong, mỹ tục; trái với pháp luật và quy định của Bộ Công an; không giới thiệu, sử dụng tên, hình ảnh, phiên hiệu đơn vị công an lên các trang mạng xã hội.

Bá Đô