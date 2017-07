3 thanh thiếu niên rủ nhau ném đá vào xe ô tô... cho vui

Ba nam thanh niên rủ nhau ra đường lớn chờ xe ô tô chạy ngang thì nhặt đá ném vào kính xe.

Ngày 18/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết đang tiến hành điều tra xử lý một số thanh niên rủ nhau nhặt đá ném kính xe ô tô xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 16/7, H.V.D. (16 tuổi, ngụ xã Giang Điền, huyện Trảng Bom), L.V.C. (18 tuổi) và N.D.N.H. (15 tuổi, cùng ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) rủ nhau đi nhặt đá ném kính xe ô tô chạy trên đường... cho vui.

Sau đó, C. điều khiển xe máy chở D. và H. đi quanh khu vực đường Hùng Vương (khu phố 3, thị trấn Trảng Bom) để ném đá vào xe ô tô.

Khi cả 3 đang dùng đá ném bể kính xe ô tô BKS 60P-5555 của chị Gấm thì bị phát hiện. Lúc này, chị Gấm điện thoại cho chồng là anh Huy biết.

Anh Huy sau đó đã điều khiển xe máy đuổi theo và bắt giữ được H.

Ngày hôm sau, D. và C. đã đến Công an huyện Trảng Bom đầu thú. Công an huyện Trảng Bom đã cho gia đình bảo lãnh các đối tượng về nhà và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Vĩnh Thủy