Đàm Vĩnh Hưng thách Ngọc Sơn song ca

Ca sĩ mời đàn anh hát chung nhưng không tiết lộ tên ca khúc mà chỉ báo trước tông nhạc để làm khó.

Ngọc Sơn là khách mời trong đêm nhạc Duyên phận sắp tới của Đàm Vĩnh Hưng. Ca sĩ cho biết Ngọc Sơn là tên tuổi nổi tiếng trong dòng nhạc trữ tình, việc mời đàn anh hát đúng sở trường là điều dễ dàng cho anh. Trong lần song ca tới, anh muốn đổi mới để phần trình diễn của cả hai thú vị hơn.

* Video: Đàm Vĩnh Hưng song ca Ngọc Sơn bài 'Vầng trăng cô đơn'

"Tính tôi xưa nay đã làm gì đều phải làm cho độc đáo, chứ không khán giả chán ngay. Tôi sẽ có màn thách thức gay cấn với Ngọc Sơn", anh chia sẻ.

Ca sĩ Hà My - thí sinh một cuộc thi Bolero Đàm Vĩnh Hưng đang làm giám khảo - cũng tham gia đêm nhạc. Trước đó, anh ngỏ ý sẽ bao bọc cô với lời hứa: Show nào có anh thì Hà My góp mặt. Đàm Vĩnh Hưng từng nhiều lần trả cátxê cho Hà My trong những lần đi diễn nước ngoài. Từ đó, nữ ca sĩ đã tích góp được số tiền một tỷ đồng để mua được căn nhà ở huyện Nhà Bè, TP HCM.

* Video: Đàm Vĩnh Hưng tiết nuối quá khứ 'vedette sân khấu' của Hà My

Ca sĩ Lệ Quyên và Quán quân Solo cùng Bolero 2015 Thu Hằng sẽ thể hiện bài hát chủ đề ở chương trình. Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Sơn cũng có tiết mục tam ca. Liveshow còn có sự góp mặt của cây hài Trường Giang, ca sĩ Hồ Việt Trung cùng các học trò của Đàm Vĩnh Hưng ở nhiều cuộc thi hát.

Đêm nhạc sẽ diễn ra tối 1/4 tại một sân khấu trung tâm ở TP HCM.

Tam Kỳ