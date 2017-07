Đủ loại căn hộ độc lạ ra hàng: Chiêu mới của dân địa ốc

Để bán được hàng, ngoài chính sách và khuyến mãi hấp dẫn, các chủ đầu tư còn nghĩ cách tung ra thị trường những loại hình căn hộ với cái tên mới mẻ. Chưa đánh giá được hiệu quả thế nào nhưng những căn hộ này đã gây được sự tò mò của người mua nhà.

Dự án cao cấp ở Hà Nội vừa giới thiệu ra thị trường loại hình căn hộ song lập. Nếu nói về biệt thự hay liền kề song lập ai cũng biết, còn căn hộ song lập có vẻ còn khá xa lạ. Chủ đầu tư dự án cho biết, căn hộ song lập là 2 căn hộ tách biệt trong một mặt sàn. Tuy một nhà và có chung lối đi, nhưng 2 căn hộ vẫn đảm bảo tính biệt lập như 2 căn hộ đơn lẻ, bố trí hợp lý giữa các không gian sống chung và riêng.

Hết căn hộ song lập, chủ đầu tư này còn đưa ra loại hình mới là biệt thự trên cao với cái tên tiếng Anh là Sky villa. Mang đặc điểm giống một căn biệt thự dưới mặt đất, chỉ có điểm duy nhất khác biệt là tọa lạc trên cao.

Căn hộ thông tầng

Một loại hình khác cũng được chú ý là căn hộ thông tầng (Duplex). Về cơ bản, thực chất đây là căn hộ được thiết kế theo hình thức thông tầng giữ hai tầng nhà liền kề trong cùng một tòa nhà. Chính vì được thông tầng nên căn hộ tạo cho gia chủ cảm giác rất rộng thoáng và thoải mái hơn so với tất cả các căn hộ bình thường khác.

Ngoài ra, thị trường còn xuất hiện nhiều mô hình mới. Studio là từ dùng cho các căn hộ loại nhỏ, không phân chia không gian, với diện tích tối đa chỉ khoảng 60 m2. Officetel là sự kết hợp giữa văn phòng làm việc và nơi nghỉ ngơi tiện nghi, có diện tích trung bình từ 25m2 tới 50m2. Condotel kết hợp giữa mô hình căn hộ và khách sạn.

Thực tế, những căn hộ này đều có mức giá không hề rẻ. Đơn cử, Duplex thông thường chỉ giới nhà giàu, nghệ sĩ hay người nước ngoài định cư tại Việt Nam mới có đủ tiềm lực mua căn hộ dạng này. Sky Villa chỉ phù hợp với những người giàu có và nổi tiếng trên thế giới, bởi không gian hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, như đang sống giữa bầu trời.

Biệt thự trên cao có giá triệu đô

Nếu mang số tiền gia chủ phải bỏ ra để mua căn hộ dạng này gần như tương đương với giá một ngôi biệt thự. Chính vì thế, những căn hộ này không dễ bán bởi người Việt Nam vốn quen thuộc với lối suy nghĩ sở hữu nhà ở trên một mảnh đất hiện hữu.

Câu hỏi đặt ra những điểm gì nổi trội mà giới cao cấp quyết định mua? Đối với những người có nhiều của cải, yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Dù hoàn toàn khác về thiết kế bên trong so với căn hộ khác nhưng dự án cao cấp có quy định bảo vệ an ninh cho cư dân của mình rất nghiêm. Chính vì vậy, nếu vừa được ở trong một ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi vừa đảm bảo an ninh gần như tuyệt đối thì mà ai mà không muốn.

Bà Trần Thị Minh Đức, Phó TGĐ Kinh doanh CTCP Kinh doanh và Quản lý bất động sản, chia sẻ, sản phẩm căn hộ song lập tại dự án dành cho đối tượng khách hàng là các gia đình truyền thống đa thế hệ tại Việt Nam. Chung lối vào, nhưng các căn hộ song lập vẫn duy trì không gian sống tách biệt của 2 căn hộ “con” gồm một căn hộ 2 phòng ngủ và căn hộ một phòng ngủ bên trong. Điều này giải quyết vấn đề “đi sớm - về muộn”, “ăn chung - ăn riêng”, hay “tôn trọng không gian riêng” tại mỗi gia chủ.

Đánh giá về hiệu quả các loại hình căn hộ mới này, ông Nguyễn Quang Quỳnh, giám đốc một Công ty BĐS, cho rằng, thông thường các dự án hạng sang và siêu sang mới có những căn hộ kiểu này và chỉ chiếm một phần nhỏ. Chủ đầu tư muốn gia tăng thêm loại hình căn hộ và tạo dẳng cấp cho dự án mới “vẽ” thêm những hình thức mới. Còn về thanh khoản có bán được nhanh hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố.

Ông Quỳnh lấy dẫn chứng: “Căn hộ penthouse phải ở dự án đẳng cấp mới xứng tầm. Hiện nay, nhiều dự án nhà giá rẻ cũng có nhà penthouse nhưng thực chất chỉ là phần chủ đầu tư cơi nới”.

Theo nhận định của ông Quỳnh, vài năm trở lại đây đánh dấu sự thay đổi của xu hướng này khi chính giới thượng lưu tại Việt Nam lại bắt đầu đưa vào bộ sưu tập của mình những căn hộ sang trọng và đẳng cấp.

Số lượng người muốn sở hữu dù không nhiều nhưng tiềm lực tài chính dồi dào, cùng nhu cầu thể hiện phong cách và sự khác biệt về đẳng cấp, vẫn tạo nên sức sống cho phân khúc này.

Duy Anh