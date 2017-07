Tom Holland - Người Nhện 21 tuổi gây sốt màn bạc

Nam diễn viên trẻ có nhiều điểm tương đồng với Spider-Man, hứa hẹn là trung tâm trong loạt bom tấn siêu anh hùng tiếp theo của Marvel.

Trong dịp mở màn, Spider-Man: Homecoming thu về 117 triệu USD tại Mỹ và được đánh giá cao với 93% bài bình luận tích cực trên Rotten Tomatoes. Phần lớn giới phê bình dành những lời có cánh cho diễn viên thủ vai chính - Tom Holland. Tờ Guardian bình luận: "Chỉ với vài cảnh ngắn, Tom đã để lại ấn tượng hơn so với những gì mà Andrew Garfield tội nghiệp từng làm trong cả hai phim The Amazing Spider-Man. Anh có ngoại hình thực sự giống một học sinh trung học và tạo ra sự khác biệt rõ rệt với hai đàn anh từng vào vai này".

Nhìn lại sự nghiệp của Tom Holland, nhiều người có thể nghĩ ngay tới hai từ "may mắn". Thành công dường như đến rất tự nhiên với nam diễn viên sinh năm 1996. Khi anh mới chín tuổi, giáo viên múa tại trường Richmond Ballet nhìn ra tiềm năng và khuyên cha mẹ Holland đưa anh đi thử vai cho vở nhạc kịch Billy Elliot.

Cha của Tom Holland hồi tưởng trên Telegraph: "Buổi thử vai diễn ra tại London (Anh) trong một sáng Chủ nhật với hàng trăm cậu bé xếp hàng. Những bé khác mặc đồ múa, nhìn chuyên nghiệp trong khi Tom chỉ mặc quần ngắn và bắt chéo chân. Thằng bé đơn giản là 'không có cửa'. Chỉ vài giây sau khi Tom lên sân khấu, các biên đạo múa nhanh chóng nhận thấy rằng Tom không biết nhảy và gạt bỏ thằng bé".

Tom Holland trong "The Impossible".

May mắn cho Tom Holland là đạo diễn phim Billy Elliot (tác phẩm điện ảnh tiền thân của vở kịch) - Stephen Daldry - cũng có mặt tại sân khấu ngày hôm đó. Ông nhìn ra ở Holland vẻ háo hức, đam mê mà một Billy Elliot cần có. Holland có thể thua kém những cậu bé đang xếp hàng về kỹ thuật nhảy, song thần thái giúp anh thu hút Daldry. Ông trực tiếp can thiệp để Tom được giữ lại, đồng thời thuyết phục các biên đạo múa: "Cậu bé này là người chúng ta cần. Việc thiếu đi kỹ năng không thành vấn đề, cậu ta hoàn toàn có thể học sau".

Holland được chọn vào vở kịch trong vai Michael - người bạn thân của nhân vật chính. Chỉ sau ba tháng, anh được đôn lên vai chính Elliot. Sau gần hai năm tập luyện, diễn viên được nhận xét là tiến bộ đáng kể về khả năng nhảy.

Không như nhiều diễn viên múa nhí khác gắn bó cả sự nghiệp với sân khấu, Tom Holland lấy đó là bệ phóng để bước lên màn bạc. Năm 2012, anh tham gia bộ phim The Impossible bên cạnh hai ngôi sao Naomi Watts và Ewan McGregor. Vai diễn cậu bé lạc gia đình giữa thảm họa sóng thần của Holland khiến nhiều khán giả xúc động. Tác phẩm này giúp anh có tên trong danh sách "Những diễn viên đột phá" năm 2013 của giải BAFTA. Ba năm sau, Holland gây ấn tượng trong In the Heart of the Sea trong vai chàng thủy thủ bị trôi dạt.

Tom Holland (phải) và "thần Thor" Chris Hemsworth trong "In the Heart of the Sea".

Vai diễn Spider-Man vốn được nhiều diễn viên khao khát, đến với chàng trai trẻ cũng bất ngờ. Anh chia sẻ với tờ Telegraph về ký ức khó quên năm 2015: "Tôi đang nằm trên giường và lướt xem Instagram. Đã một tháng trôi qua kể từ buổi thử vai. Và hãng Marvel đăng tải một tấm ảnh, bảo rằng hãy lên trang web của họ để biết Người Nhện mới là ai. Tôi vào máy tính xem thử và thấy chính mình. Tôi như phát điên vì hạnh phúc".

Sinh ra để vào vai Người Nhện

Nhờ việc khổ luyện múa ballet, Tom Holland có thân hình dẻo dai và dễ dàng thực hiện các màn nhào lộn như yêu cầu của vai diễn. Bản thân nam diễn viên là người hâm mộ nhiệt thành của Spider-Man từ nhỏ. Sau khi được Marvel lựa chọn, Holland đăng bức hình anh đang cầm một bộ đồ nhện từng mặc lúc nhỏ lên Instagram - kèm chú thích: "Một chuyến du hành trở lại ký ức. Cảm ơn mẹ vì đã giữ bộ đồ này".

* Tom Holland thể hiện Người Nhện trẻ trung, hay nghịch phá

Tom Holland lao vào phòng tập thể hình để có cơ bắp vạm vỡ. Anh cũng không phủ nhận việc học hỏi các đàn anh từng vào vai này: "Việc có tới hai Spider-Man trước đó đã giúp tôi rất nhiều. Tôi có tận năm bộ phim để học hỏi theo đường tắt. Tôi xem lại chúng, chọn lọc những thứ nên học, cũng như gạt bỏ những thứ không cần thiết". Tom Holland là diễn viên trẻ nhất thủ vai Spider-Man trong lịch sử điện ảnh.

"Tony Stark là một tỷ phú và trên thế giới có rất ít người như vậy. Nhưng mọi người có thể tự liên hệ bản thân với Peter bởi ai cũng từng tới trường, cũng từng gặp khó khăn trong việc bắt chuyện với những cô gái. Bản thân tôi cũng từng như vậy và tới giờ vẫn vậy. Tôi luôn là một kẻ có vóc dáng nhỏ con trong lớp. Một cô gái 16 tuổi sẽ thích hẹn hò với một cầu thủ rugby thay vì một thằng nhóc diễn viên múa", diễn viên chia sẻ về sự tương đồng của bản thân và vai diễn.

* Người Nhện trổ tài giữa dàn siêu anh hùng

Holland không buộc mình phải làm tốt hơn người tiền nhiệm để rồi gục ngã dưới áp lực. Thay vào đó, chàng trai trẻ cầu thị và mở ra hướng đi mới. Qua Captain America: Civil War và Spider-Man: Homecoming, anh chinh phục khán giả với lối diễn giàu năng lượng. Diễn viên 21 tuổi cân bằng giữa tính hài hước và nghiêm túc trong diễn xuất, thoát khỏi cái bóng của đàn anh Tobey Maguire và Andrew Garfield để mang đến sức trẻ cho nhân vật. Phim mới về Spider-Man vui nhộn và đẩy cao các tình huống học đường, khác biệt với màu sắc có phần nghiêm nghị trong loạt phim trước đó. Nhiều fan trên Comic Book Movie - chuyên trang về phim chuyển thể từ truyện tranh - nhận xét Tom Holland chuyển tải đúng tinh thần nguyên bản của nhân vật nhất. Trên IMDb - website về điện ảnh, anh liên tục xuất hiện trong danh sách mười ngôi sao dẫn đầu về mức độ quan tâm suốt vài tuần qua.

Trước mắt, Tom Holland đã ký hợp đồng để tham gia sáu tập phim Marvel. Với độ tuổi còn rất trẻ cùng tầm ảnh hưởng của Spider-Man, anh gần như chắc chắn trở thành hạt nhân của loạt phim Marvel trong tương lai. Điều quan trọng nhất với Holland hiện tại có lẽ là giữ vững đôi chân trên mặt đất và không tự hủy hoại cuộc đời như nhiều diễn viên trẻ trước đó.

"Người Nhện trẻ nhất màn bạc" hiện được nhớ đến với đời tư sạch sẽ, thường xuyên giao lưu với người hâm mộ trên mạng xã hội và mặc đồ Spider-Man đi thăm trẻ em trong bệnh viện.

Thịnh Joey