10 mod siêu đỉnh và có độ ảnh hưởng thay đổi cả lịch sử game PC (P1)

Tạm dừng nói đến những “cỗ máy in tiền” eSports của Valve, chúng ta chuyển sang một series game có thể nói là “thiên đường” để chơi mod – “The Elder Scrolls”. Với việc có thể tạo ra những vùng đất, nhân vật, nhiệm vụ, cốt truyện, gameplay, và thậm chí là cả giọng lồng tiếng hoàn toàn mới, những bản mod sẽ liên tục đem đến cho người chơi “The Elder Scrolls” những trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn.

Mod là một phần quan trọng của game PC, nó là lý do thế giới game không ngừng đổi mới và hấp dẫn. Tất cả những mod fan-made được chia sẻ trên Steam Workshop hay Nexus Mods đều đáng được tán dương. Mọi nâng cấp về hình ảnh, mọi phá cách trong gameplay, mỗi bộ trang phục, phần chơi chiến dịch, hay nhân vật mới đều mang đến cho bạn cảm giác gắn kết hơn với thế giới game.

Cũng có một số mod, không chỉ biến tấu, bổ sung, mà có thể thay đổi cả bản chất của một tựa game, biến nó thành một thứ gì đó hơn thế. Dưới đây là những mod game kinh điển nhất, làm thay đổi hoàn toàn một tựa game, một thể loại, và cả lịch sử game PC nói chung.

Long War ½ (XCOM)

Đúng như cái tên của nó, mod Long War đã biến “XCOM: Enemy Within” từ một chiến dịch quân sự đẫm máu kéo dài, thành một cuộc chiến còn… dai dẳng và tàn bạo hơn. Hầu như mọi yếu tố trong game gốc đều được “nâng cấp”: kẻ thù mạnh hơn, nhiều lớp nhân vật và kỹ năng hơn, đủ các thể loại vật phẩm mới,… Bên cạnh đó gameplay cũng thay đổi với sự xuất hiện của yếu tố “kiệt sức”, đồng thời cuộc chiến chống UFO trở nên kịch tính hơn bao giờ hết.

Long War được chính nhà phát triển của “XCOM” là Firaxis yêu thích đến mức sau đó đội ngũ phát triển đã tạo ra 3 mod gần như chính thức khi ra mắt “XCOM 2”, đồng thời ủng hộ sự ra đời của mod Long War 2 trong tháng vừa qua. Sự tác động của bản mod này với game thậm chí còn mạnh mẽ hơn bản đầu tiên. Long War 2 như biến “XCOM 2” thành một tựa game hoàn toàn mới, với rất nhiều yếu tố bổ sung cho hệ thống bản đồ và tạo chiều sâu cho gameplay.

Defense of the Ancients (Warcraft 3)

Ngày nay, “League of Legends” và “Dota 2” đã đạt được thành công vang dội trên toàn thế giới, tổ chức những giải đấu eSports trị giá hàng triệu USD… Tất cả mọi thứ bắt nguồn tựa game chiến thuật kinh điển của Blizzard: “Warcraft III: Reign of Chaos”, và cụ thể hơn chính là bản mod Defense of the Ancients. Có thể nói nó đã tạo nên một thể loại game mới – MOBA, với những yếu tố như điều khiển tướng lên cấp, đội quân AI đi theo, và mục đích cuối cùng là phá hủy Nhà Chính (Ancient) của team đối phương.

Sau đó Valve đã mua bản quyền cho “Dota” và tiếp tục phát triển phần thứ 2 vô cùng thành công. Tuy nhiên, nếu bạn muốn chơi một thứ gì đó “nguyên bản” hơn, bạn có thể tìm thấy mod này trên Modbb với tên gọi “DotA Allstars”.

Counter-Strike (Half-Life)

Valve có lẽ là chuyên gia trong việc săn tìm mod hay và đưa chúng lên một tầm cao mới. Ngày nay, “Counter-Strike” là một trong những thương hiệu game nổi tiếng nhất thế giới, với lượng khán giả eSports vô cùng đông đảo. Nhưng trước khi người chơi có thể đặt bom và “headshot” nhau trong những tựa game độc lập, “Counter-Strike” bắt nguồn từ một bản mod nhiều người chơi trong “Half-Life”.

Một sự thật thú vị là Valve đã thuê trực tiếp bộ đôi sáng tạo ra bản mod này để xây dựng dòng game “Counter-Strike”.

Team Fortress (Quake)

Lại một “con cưng” khác của Valve xuất thân từ bản mod, Team Fortress đã bổ sung thêm tính năng thi đấu cạnh tranh theo mô típ Cướp Cờ, hệ thống lớp nhân vật và các đội chơi mới cho phiên bản nhiều người chơi của “Quake”. Nó ngay lập tức trở nên vô cùng phổ biến, được tách ra thành một tựa game độc lập, và thậm chí còn dẫn tới sự xuất hiện của cả một hệ thống kinh doanh trực tuyến xoay quanh hàng trăm ngàn chiếc mũ ảo.

Trong “Quake”, Threewave Capture the Flag cũng là một bản mod khá hay, luôn đóng vai trò đối thủ cạnh tranh chính với Team Fortress. Tuy nhiên, nó không thể thay đổi cả thế giới giống như những gì Team Fortress đã làm được.

Enderal và Nehrim (The Elder Scrolls)

Tạm dừng nói đến những “cỗ máy in tiền” eSports của Valve, chúng ta chuyển sang một series game có thể nói là “thiên đường” để chơi mod – “The Elder Scrolls”. Với việc có thể tạo ra những vùng đất, nhân vật, nhiệm vụ, cốt truyện, gameplay, và thậm chí là cả giọng lồng tiếng hoàn toàn mới, những bản mod sẽ liên tục đem đến cho người chơi “The Elder Scrolls” những trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn.

Đầu tiên là sự xuất hiện của Nehrim: At Fate’s Edge với 40-giờ nhiệm vụ chính, hệ thống kỹ năng mới toanh, và đặc biệt là xóa bỏ chế độ thăng cấp kẻ thù gây tranh cãi trong bản “Oblivion”. Tiếp đó là đến Enderal: The Shards of Order – một mod chuyển đổi hoàn toàn trong “Skyrim” vừa phát hành năm 2016 vừa qua. Trên thực tế, Endernal là phần tiếp theo của Nehrim, cả hai lấy bối cảnh trong một vũ trụ độc lập của riêng chúng thay vì thế giới Tamriel của “The Elder Scrolls”.

Theo PCWorld