Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm Indonexia, Australia, New Zealand

Nhận lời mời của lãnh đạo Chính phủ các nước Indonesia, Australia, New Zealand và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ thăm, làm việc tại Indonesia và Ban Thư ký ASEAN từ ngày 19-21/7, tại Australia từ 22-25/7 và tại New Zealand từ ngày 26-28/7/2017.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Tháp tùng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo liên ngành hợp tác quốc tế về kinh tế còn có các Bí thư tỉnh uỷ Bạc Liêu Lê Minh Khái, Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh, lãnh đạo các Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương và Văn phòng Chính phủ.

Tại Indonesia, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ làm việc với Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia Enggartiasto Lukita; tọa đàm với nhóm chuyên gia cao cấp và doanh nhân Indonesia với Chủ đề: “Xu hướng chuyển dịch địa-kinh tế, địa chính trị trong khu vực và các ứng xử của các nước trong khu vực... Indonesia hiện là đối tác chiến lược, chiếm vị trí rất quan trọng của Việt Nam trong quan hệ nội khối ASEAN.

Đối với Australia – một đối tác hợp tác toàn diện của Việt Nam, chuyến thăm và làm việc của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai quốc gia trên các lĩnh vực ngoại giao, thương mại, đổi mới- sáng tạo, tài chính, hợp tác- đầu tư sản xuất nông nghiệp, công nghiệp,…

Phó Thủ tướng dự kiến sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nguồn nước Barnaby Joyce (Quyền Thủ tướng Australia); gặp gỡ Cộng đồng doanh nghiệp Úc tại Sydney; cùng Bộ trưởng Ngoại giao Julie Bishop tham quan Dự án về sáng tạo đổi mới; làm việc với Bộ trưởng Thương mại Ciobo.

Còn tại New Zealand, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ hội đàm với Phó Thủ tướng New Zealand Paula Bennett; làm việc với Bộ trưởng Tài chính Steven Joyce, Bộ trưởng Ngoại giao Gerry Brownlee, Bộ trưởng Thương mại Todd McClay và chào xã giao Chủ tịch Quốc hội New Zealand Daivd Carter.

P.T