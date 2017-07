Hà Nội: Mưa lớn, nước cống và rác bủa vây hàng trăm ngôi nhà ở Yên Hòa

Theo dự thảo Thông tư Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân được Bộ Công an đưa ra lấy ý kiến hôm nay (18/7), cán bộ, chiến sĩ công an không được hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc. Không được bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin, bài viết, hình ảnh có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục.

