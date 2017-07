Pakistan gây sức ép với Facebook

Nhằm chống lại tình trạng tài khoản giả mạo, nhà chức trách Pakistan đã yêu cầu Facebook phải gắn các tài khoản mới trên dịch vụ mạng xã hội này với số điện thoại di động cá nhân của người dùng.





Theo các quan chức Pakistan, một số kẻ đã dùng các tài khoản giả mạo trên Facebook để phát tán những nội dung xấu độc, gây thù hận. Họ cho biết, ban quản trị WhatsApp, ứng dụng nhắn tin thuộc sở hữu của Facebook cũng nhận được yêu cầu phải gắn các tài khoản mới với số điện thoại di động cá nhân của người dùng.

Tuần trước, Facebook đã cử đại diện tới làm việc với nhà chức trách Pakistan. Động thái diễn ra gần một tháng sau khi Pakistan kết án tử hình một nam giới vì tội đăng tải những nội dung báng bổ lên Facebook. Một công tố viên địa phương nói, đây là án tử đầu tiên trong một vụ việc liên quan đến mạng xã hội ở nước.

Cơ quan quản lý Pakistan mới đây đã có buổi tiếp xúc với lãnh đạo mảng chính sách cộng đồng của Facebook Joel Kaplan để thảo luận về vấn đề. Đại diện mạng xã hội lớn nhất hành tinh đã thẳng thừng từ chối yêu cầu mới của nước sở tại. Hiện tại, Facebook cho biết sẽ tiếp tục xác thực các tài khoản mới thông qua địa chỉ email, thay vì số di động cá nhân.

"Facebook đã gặp các quan chức Pakistan để bày tỏ trách nhiệm của công ty trong việc bảo vệ các quyền của người sử dụng dịch vụ do mình cung cấp cũng như giúp mọi người thể hiện bản thân một cách tự do và an toàn. Đó là một cuộc tiếp xúc quan trọng và mang tính xây dựng, trong đó chúng tôi đã lên tiếng quan ngại về những vụ việc xét xử trước tòa gần đây cũng như chỉ rõ rằng chúng tôi áp dụng một quy trình pháp lý nghiêm ngặt đối với bất kỳ yêu cầu nào của chính phủ về dữ liệu và giới hạn nội dung", trích tuyên bố của Facebook.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên chính phủ Pakistan nói, Facebook đã cam kết sẽ ưu tiên xem xét các lo ngại của nhà chức trách nước này.

Hồi đầu năm nay, Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Chaudhry Nisar từng đe dọa chặn vĩnh viễn bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào từ chối hợp tác với chiến dịch chống báng bổ ở đất nước ông. Pakistan từng chặn truy cập Twitter một thời gian ngắn vào năm 2012 sau khi một số người dùng mạng xã hội này lên tiếng kêu gọi những người khác vẽ tranh về nhà tiên tri Muhammad, một hành động bị cấm trong đạo Hồi.

Tuấn Anh(Theo BBC)