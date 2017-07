Cục Thuế Hà Nội thông tin công ty của ông Lê Thanh Thản trốn thuế

Chiều 18/7, tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội thông tin cụ thể những sai phạm liên quan đến doanh nghiệp của đại gia “điếu cày” Lê Thanh Thản.

Cụ thể, ông Mai Sơn cho biết, có 2 công ty do ông Lê Thanh Thản làm pháp nhân đại diện là Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bemes.

Tại Hà Nội, các doanh nghiệp của ông Thản có 13 dự án, trong đó có 9 dự án do Doanh nghiệp tư nhân số 1 Điện Biên làm chủ đầu tư, 4 dự án do công ty Bemes đầu tư.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội thông tin về việc doanh nghiệp của ông Lê Thanh Thản trốn thuế

Theo ông Sơn, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng đã lần lượt thanh kiểm tra các dự án trên nên Cục thuế Hà Nội chưa thanh kiểm tra để tránh chồng chéo. Cục Thuế Hà Nội đã phối hợp với cơ quan công an, thanh tra Chính phủ, cung cấp các hồ sơ liên quan.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, các doanh nghiệp do ông Thản làm đại diện kê khai thuế và chủ yếu đóng thuế tại địa bàn Điện Biên, chỉ nộp thuế vãng lai tại Hà Nội.

Thông tin thêm vụ việc liên quan đến công ty của ông Lê Thanh Thản, ông Sơn cho biết, đang trong quá trình điều tra, theo quy định khi nào có kết luận, cơ quan điều tra sẽ công bố kết quả.

Trước đó, tại phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội diễn ra vào ngày 5/7, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, tại kỳ họp 6 tháng đầu năm 2017 và năm 2016, Thanh tra TP đã chuyển cho Công an TP điều tra làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số đơn vị, trong đó điển hình là doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên và công ty cổ phần sản xuất nhập khẩu Bemes thuộc tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm Chủ tịch.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cho biết, doanh nghiệp của ông Thản triển khai khoảng 12 dự án ở Hà Nội. Các dự án này qua điều tra đều thấy có dấu hiệu về tội trốn thuế và có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo điều 213 của bộ luật Hình sự.

Theo Thiếu tướng Đoàn Duy Khương việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can hiện cơ quan đang chờ ý kiến quyết định của Bộ Công an. Nếu Bộ Công an đồng ý để Cơ quan điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì Công an TP Hà Nội sẽ xin ý kiến của lãnh đạo Bộ, sẽ khởi tố vụ án.

Trường hợp khác, nếu Bộ Công an quyết định Cục C46 khởi tố chung vi phạm ở 21 địa phương thì Công an TP Hà Nội sẽ chuyển toàn bộ tài liệu liên quan đến công ty của ông Thản mà Công an TP Hà Nội đã điều tra, xác minh sang Bộ Công an giải quyết.

Quang Phong