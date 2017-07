4 thuyền viên bị điều tra trong vụ chìm tàu Hải Thành 26

Trao đổi về dự án Luật An ninh mạng, Bộ Quốc phòng khẳng định, an ninh mạng là thành tố không thể tách rời của an ninh quốc gia; còn Bộ Công an nhấn mạnh nội dung an ninh mạng phải thể hiện được trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, đặc biệt trong tình hình cuộc cách mạng công nghiệp phát triển mạnh mẽ như hiện nay.

