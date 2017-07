Thanh niên cao ráo đẹp trai không ngờ lại chuyên đi ăn trộm quán net

Thật khó tin khi anh chàng có ngoại hình rất sáng sủa đẹp trai này lại là một tên chuyên ăn trộm tại các quán net, đúng là khó có thể 'trông mặt mà bắt hình dong' được.

Mới đây, một chủ quán net đã chia sẻ hình ảnh về một tên trộm chuyên rình rập tháo máy những quán net ở Hà Nội để lấy linh kiện đem bán. Thoạt nhìn chắc chắn rằng không ai có thể tin được rằng đây là một tên trộm không hơn không kém bởi trông hắn có ngoại hình hết sức thư sinh, sáng sủa!

"500 anh em trong hội có ai biết thanh niên đập choai này không ạ

Thanh niên cao khoảng 1m70 tên Quý nhà ở khu vực Vĩnh Tuy. Quá khứ đã từng làm ở một sàn giao dịch bất động sản. Đến quán em chơi với bộ đồ đen, đội mũ, đeo kính cận, đi xe SH trắng khá phong cách. Từ ngày 30.6 bắt đầu xuất hiện ở quán, chỉ chơi đêm ít thì 15p, nhiều thì mấy tiếng. Rạng sáng ngày 12.7 lợi dụng nhân viên k để ý và 1 mình 1 phòng, Q. đã tiện tay cậy ổ khoá lấy linh kiện của 7 máy tính và ra về. Q. ung dung đem bán với giá rẻ mạt 19 triệu và tiêu xài. Đến chiều ngày 13.7 Q. đã bị sa lưới tại địa bàn cách khu vực mất cắp khoảng 20 km.

Qua quá trình điều tra phát hiện Q. đang trong thời gian tại ngoại chờ toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng xét xử vì tội danh trộm cắp tài sản. Vậy là bị hại muốn giải quyết theo kiểu hoà giải tại ubnd phường nơi xảy ra mất cắp đã không thành. Hiện Q. đã được chuyển lên Công An quận Nam Từ Liêm để phục vụ công tác điều tra

Hiện vật thu đc gần như đầy đủ. Vậy là với hành vi trộm cắp của mình không những Q. làm bản thân bị tăng nặng khung hình phạt mà Q. còn làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh (hiện số tài sản thu giữ đc vẫn đc niêm phong tại Công An để làm tang chứng vật chứng) tinh thần (do phải mất quá nhiều noron thần kinh để nghĩ kế hoạch tóm gọn thủ phạm) đồng thời cũng lôi thêm người vào hành vi tiêu thụ đồ do ăn cắp mà có.

Em đăng ảnh kèm bài viết lên đây để muốn cảnh báo với các chủ phòng net về tình trạng trộm cắp. Nếu thằng này nó tiếp tục được tại ngoại thì mọi người chú ý nhé. Khả năng nó có chìa khoá đa năng để mở khoá đấy ạ. Tất nhiên là mình phải chú ý nhưng đối với các quán thuê nhân viên thì không phải lúc nào nhân viên cũng để ý hết được. Số tài sản mất nhiều khi giá trị lớn, mình bắt đền nhân viên toàn bộ theo nguyên tắc là đúng. Nhưng xét về tình thì đôi khi chưa chắc là đã chuẩn.

Trộm thường hoạt động về đêm ngay cả bản thân chủ cũng đi ngủ không xem được camera, một phút lơ là của nhân viên có lúc thiệt hại không hề nhỏ. Nhân đây cũng rất mong các quán nếu bắt được thằng nào có hành vi trộm cắp thì đưa lên để anh em cảnh giác vì bọn trộm cắp thường quen tay đã lấy được 1 quán sẽ hoạt động tiếp ở các quán khác".

Quán net kinh doanh ban đêm vừa sai luật vừa gặp nhiều nguy cơ (ảnh minh hoạ).

Quả thực là các chủ quán net phải hết sức cẩn trọng trước tất cả các vị khách bất kể quen hay lạ và ngoại hình ra sao bởi bất kỳ ai cũng có thể là một tên trộm 'giả dạng'. Ngoài ra, việc kinh doanh ban đêm là vô cùng nguy hiểm, ẩn chứa rất nhiều nguy cơ bị kẻ trộm rình mò, vì vậy không nên ham lợi nhuận mà đặt mình vào tình cảnh khó khăn...