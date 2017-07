Một phụ nữ chết bất thường trong phòng trọ

Phát hiện mùi hôi bốc ra từ phía phòng trọ của chị D., người dân phá cửa xông vào thì phát hiện chị D. đã tử vong từ lâu. Được biết, chị D. là người khá xinh đẹp và có nhiều mối quan hệ ngoài xã hội.

Trưa 19/7, trao đổi với PV Dân trí, cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An cho biết đã hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi chị Đặng Thị T.D. (SN 1985, ngụ huyện Thủ Thừa).

"Chúng tôi đang tiến hành điều tra về cái chết của chị D. và rà soát các mối quan hệ của chị D. để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc. Do đó, lúc này chúng tôi chưa thể thông tin cụ thể cho báo chí", đại diện Công an tỉnh Long An cho biết thêm.

Hiện trường sự việc đang được cơ quan phong toả để điều tra.

Trước đó, khoảng 9h sáng ngày 18/7, người dân tại khu vực cầu Voi (thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) phát hiện mùi hôi thối bốc ra từ phía phòng trọ của chị D.

Sau khi dò hỏi chủ nhà trọ thì được biết chị D. đã 2 ngày không ra khỏi phòng. Nghi có chuyện chẳng lành, người dân đã phá cửa xông vào thì phát hiện chị D. đã tử vong và thi thể đang phân huỷ.

Anh Phạm Văn Mèo - người dân địa phương, cho hay: “Tụi tôi đang ngồi uống cà phê ở trước cửa nhà trọ thì phát hiện mùi thối như mùi xác chết. Sau đó mấy người kêu nhau phá cửa phòng của chị D. thì mùi hôi nồng nặc bốc ra. Chúng tôi phát hiện thi thể chị D. ở trong phòng. Chị D. bịt kín mền từ đầu đến mặt chỉ để hở ra phần tóc. Bên cạnh đó, tôi thấy nhiều viên thuốc còn vương vãi trên sàn nhà. Do quá hoảng sợ nên chúng tôi gọi điện báo công an".

Theo người dân địa phương, chị D. đến thuê phòng để ở một mình từ tháng 2/2015 đến nay. Hàng ngày, chị D. đi làm từ sáng sớm đến khuya mới trở về, ít giao tiếp với những người xung quanh. Tuy nhiên, chị D. thường gặp người lạ. Cách đây khoảng 2 tuần, chị D. có tâm sự đang góp vốn kinh doanh với một người bạn ở TPHCM.

Công an huyện Thủ Thừa đang xác minh để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Xuân Hinh