Gặp gỡ Meo Meo và Igor – Cặp đôi truyền lửa của Crossfire Legends

Meo Meo và Igor là hai caster, những người đã góp phần giúp cho những trận đấu Crossfire Legends trở nên sôi nổi hơn, hấp dẫn hơn trong mắt những người hâm mộ.

Các trận thi đấu thể thao nói chung và eSports nói riêng thì không thể nào thiếu những caster/ bình luận viên. Đây là những người giúp cho khán giả hiểu sâu hơn về trận đấu cũng như góp phần tạo ra “nhiệt” phía dưới khán đài. Hôm nay đã có buổi gặp gỡ với Meo Meo và Igor, 2 caster của Crossfire Legends, những người đã đồng hành với các xạ thủ ở giải CF2L vừa qua và tới đây sẽ là Pro League.

Xài chào Igor và Meo Meo, các bạn có thể giới thiệu qua về mình với các độc giả được không?

Igor: Xin chào tất cả các bạn! Mình tên là Luân, Igor là nick name của mình. Mình vừa tốt nghiệp trường Đại học Thể dục Thể thao, khoa Thể thao Điện tử. Mình theo nghiệp caster đã được 6 năm rồi. Trước khi đến với Crossfire Legends thì mình đã từng có 4 năm cast CF PC và 2 năm với CS: GO.

Meo Meo: Xin chào độc giả! Mình là Meo Meo, tên thật của mình là Dũng. Hiện tại mình đang công tác tại VNG ở phòng phát triển kinh doanh. Mình bắt đầu bình luận vào năm 2013 với Dota 2. Nếu những ai chơi Dota 2 từ khi game bắt đầu phổ biến ở Việt Nam thì có lẽ sẽ biết đến mình. Mình cũng từng làm leader của MMS Studio. Sau đó mình chuyển sang làm với game FPS và giờ đây dừng chân ở Crossfire Legends.

Ồ thì ra 2 bạn đã có khá nhiều kinh nghiệm với việc caster. Khi các bạn chuyển sang bình luận Crossfire Legends thì gặp những khó khăn gì, đặc biệt là với Meo Meo khi phần lớn thời gian trước đây là bạn dành cho Dota 2?

Meo Meo: Khó khăn lớn nhất khi chuyển từ việc cast moba sang FPS đó là việc đọc vị trí và hiểu được chiến thuật của player để truyền tải đến người xem. Vì vậy mình đã dành khá nhiều thời gian để chơi, xem các trận đấu rồi nghe những caster khác của FPS bình luận để học hỏi và sử dụng nó theo cách của mình.

Igor: Khi chuyển sang Crossfire Legends của mình không có nhiều khó khăn vì trước giờ mình toàn gắn bó với game FPS. Tuy nhiên ban đầu cũng có những bỡ ngỡ nhất định với gameplay của một game FPS trên mobile so với trên PC.

Mình thấy các bạn cast giải CF2L vừa qua rất máu lửa từ đầu buổi đến cuối buổi dù những buổi thi đấu đó kéo dài, làm sao các bạn có thể giữ được sự máu lửa đó?

Meo Meo: Mình cũng không rõ nữa! Mỗi khi bước vào trận đấu, có một thứ gì đó thôi thúc mình truyền tải những cảm xúc, sự kịch tính của trạn đấu?

Vậy các bạn làm sao để đảm bảo được sự bền bỉ của mình khi phải cast liên tục trong một thời gian dài như ở các buổi cast CF2L vừa qua?

Igor: Lúc mình mới bắt đầu làm caster thì cảm thấy rất mệt chỉ sau một hai trận mà thôi, cảm giác như muốn nghỉ luôn. Nhưng một thời gian sau thì mình có thể kinh nghiệm, trau dồi được kỹ năng. Mình biết khi nào mình phải cast với nhịp điệp nhanh, chậm; khi nào thì mình phân tích sâu về trận đấu, khi nào thì đề cập đến những vấn đề liên quan. Từ đó có thể giữ được sức mình để theo được một giải đấu.

Từng có nhiều kinh nghiệp bình luận game, 2 bạn cảm thấy cast online và cast trực tiếp trên sân khấu như thế nào?

Meo Meo: Cast Online thì sẽ thuận lợi hơn về mặt kỹ thuật khi mình có thể trực tiếp điều chỉnh là những những thứ khác dễ dàng hơn so với cast onlan. Tuy nhiên, cast online thì sẽ không cảm nhận được không khí của một giải đấu thực sự, chúng ta không thể thấy được sự cuồng nhiệt của khán giả và sự quyết tâm của các player như khi ngồi trực tiếp ở sân khấu. Khi cast onlan thì cảm xúc cũng nhiều hơn, có khi cast quên ăn quên uống.

Igor: Sự khác nhau lớn nhất giữa cast online và cast on lan trực tiếp theo Igor đó là trang phục. Khi cast trực tiếp ở sân khấu thì trang phục vào vest từ đầu đến chân nguyên cả buổi. Khi cast online thì lúc lên hình các bạn có thể thấy ở phần trên là vest, là sơ-mi nhưng phần dưới là quần cọc, chân không à. Sau mỗi trận sau, khi rời khỏi camera online thì có thể bung cả áo ra cho thoải mái một tý.

Với một thời gian rất dài gắn bó của nghề caster thì các bạn có kỷ niệm gì đáng nhớ nhất?

Meo Meo: Mình còn nhớ về một buổi cast Dota 2 năm 2013, chính xác là ở giải The International 2013. Thời điểm đó mình đang là một du học sinh ở Phần Lan và cast tại nhà. Thời gian cast thì bị lệch so với giờ của TI, lúc đó mình cast tới 3-4h sáng thì lúc đang cast hăng say thì hàng xóm sang gõ cửa vì quá ồn. Mình phải giảm âm thanh lại và chuyển sang cast “thì thầm”. Những người xem thì phải vặn loa to lên mới nghe được tiếng cast của mình. Niềm vui lớn nhất đó là những người xem chấp nhận điều này, ủng hộ và tiếp tục theo dõi buổi cast của mình.

Igor: Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là một buổi cast CF vào năm 2014. Buổi cast đó chỉ có đúng 8 người xem, tính thêm cả Igor thì được 9 người. Nhưng mà, cả 9 người luôn bình luận ở kênh chat rất sôi nổi và bám vào trận đấu không bị “lạc”. Điều này làm cho mình cảm giac như mấy trăm người xem.

Với những lời chê bai khi bình luận thì các bạn xử lý như thế nào?

Meo Meo: Caster là công việc “làm dâu trăm họ” nên không phải ai cũng hài lòng với mình. Với những lời “chê bai” thì mình luôn giữ cái đầu lạnh, không đôi co với người ta. Kết thúc buổi stream thì mình nhìn lại những lời chê đó và xem xét và nếu nó đúng là “lỗi” của mình thì mình sẽ khắc phục sau đó.

Các bạn cảm thấy nghề caster hiện nay ở Việt Nam như thế nào? Và để trở thành caster thì mỗi người cần có điều gì?

Meo Meo: Theo mình thì nghề này đang phát triển nhưng chỉ ở múc độ vừa phải bởi vì thể thao điện tử ở Việt Nam vẫn chưa được nhiều người công nhận và chấp nhận. Khi nó được chấp nhận thì ngoài việc các game thủ chuyên nghiệp có đất sống thì caster cũng sẽ phát triển hơn từ đó.

Igor: Về điểm cần để có thể theo đuổi được nghề caster thì theo mình có hai điều chính: Đầu tiên là đam mê với nghề, dù khó khăn vẫn tiếp tục chứ không bỏ cuộc. Thứ hai là cái duyên: Duyên ở đây trước hết là cách thức trò chuyện và bình luận của các bạn phải “duyên” để lấy được tình cảm từ người xem, và cái duyên nữa đó là duyên với nghề, các bạn chọn nghề thì cũng phần phải được nghề chọn lại.

Theo các bạn ở Việt Nam hiện nay thì game nào có tiềm năng để phát triển công việc caster?

Meo Meo, Igor: Nếu ở Việt Nam hiện nay thì bọn mình không ngần ngại khẳng định đó là Crossfire Legends. Một tựa game mobile eSports mới và một hệ thống giải đấu xuyên suốt.

Cảm ơn hai bạn về buổi trò chuyện hôm nay! Chúc 2 bạn có một ngày làm việc vui vẻ!

