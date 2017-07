Nhóm Tik Tik Tak tái hợp sau 14 năm

Yến Dung, Thùy Vân, Võ Thu Hà và Hồng Thúy sẽ ôn lại kỷ niệm thời hoàng kim những năm 1990 trong đêm nhạc giữa tháng 7.

Ngày 18/7, nhóm Tik Tik Tak có mặt tại Hà Nội để giới thiệu mini show. Đây là lần tái hợp đầu tiên của bốn cô gái sau 14 năm không đứng chung sân khấu.

Thùy Vân cho biết nhiều năm qua, mỗi người sống một nơi nên không có dịp hội tụ. "Hà ở Singapore, một năm về hai lần nhưng Thúy tận bên Mỹ, di chuyển khó khăn hơn nhiều, có khi hai năm mới về thăm nhà một lần. Nhân cơ hội bốn chị em tụ tập đông đủ, chúng tôi rủ nhau thực hiện một show, vừa để kỷ niệm, vừa để tri ân khán giả", Thùy Vân tâm sự.

* Nhóm Tik Tik Tak thể hiện 'Hát với chú ve con'

Tik Tik Tak được thành lập những năm 1990. Đến năm 2003, nhóm ca hát thưa dần. Trưởng nhóm Yến Dung - thành viên lớn tuổi nhất - là người đầu tiên rời nhóm. Cô lấy chồng, sinh con gái và kinh doanh đồ thủ công mỹ nghệ.

Thùy Vân rời nhóm, gia nhập ban nhạc Techno của ca sĩ Kỳ Phương và hoạt động chủ yếu ở phía Nam. Chị gặp người chồng đầu tiên tại đây rồi sinh một con trai. Năm 2005, nữ ca sĩ ly hôn. Hiện tại, Thùy Vân sống cùng con trai 14 tuổi. Ngoài biểu diễn, chị còn dạy hát tiếng Anh tại một số trung tâm ở TP HCM.

Hồng Thúy vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ cùng chồng vào TP HCM sinh sống, sau đó sang Mỹ định cư. Chị thường phục vụ cộng đồng người Việt ở Mỹ vào mỗi cuối tuần, thời gian còn lại để chăm sóc hai cậu con trai. "Tôi trẻ được như ngày hôm nay là nhờ có 'trai' đấy. Với hai cậu nhóc, một đứa 13 tuổi và một đứa ba tuổi, cuộc sống của tôi lúc nào cũng đầy màu sắc", nữ ca sĩ đùa.

Võ Thu Hà - thành viên trẻ nhất nhóm - sang Singapore du học. Chị trau dồi khả năng ở nhiều lĩnh vực như khách sạn, thời trang... Nữ ca sĩ xây dựng gia đình ở nước ngoài. Cô cũng chọn lui về để chăm sóc tổ ấm. Gia đình Võ Thu Hà có hai con trai, bé lớn năm nay 11 tuổi còn bé út vừa tròn bốn tuổi.

Nhóm Tik Tik Tak (từ trái sang): Hồng Thúy, Thùy Vân, Thu Hà và Yến Dung.

Ở tuổi U50, các "cô gái đồng hồ" có nhiều kỷ niệm khi hồi tưởng thời còn bên nhau.

Các thành viên cho biết họ có cá tính khác nhau nên không tránh khỏi tranh cãi hồi còn làm việc chung. Yến Dung luôn là người kết nối khi có mâu thuẫn xảy ra. Cô kể: "Có hôm mấy đứa cãi nhau vì luyện tập bài vở, tôi phải rủ từng người đi cà phê. Hễ gặp ai là lại phải ngồi nghe người đó nói bức xúc rồi khóc lóc sướt mướt. Tôi về nhà mải nghĩ cách giảng hòa mà gội đầu còn lấy nhầm chai lọ". Dù vậy, Yến Dung chia sẻ họ cũng chóng làm lành, nhất là khi đứng trên sân khấu cùng nhau.

Thu Hà nói thêm cô bị các chị nhận xét là "đành hanh và hay bày trò nghịch ngợm nhất nhóm". Một lần, nhân lúc Yến Dung không để ý, Thu Hà chụp lại một khoảnh khắc xấu hổ của đàn chị. Cô bị chị cả bắt tháo toàn bộ phim ra khỏi máy rồi bị giận dỗi luôn mấy ngày, phải tìm đủ cách để xin lỗi.

Thu Hà tâm sự thời gian buồn nhất với cô là lúc mọi người thay nhau đi lấy chồng. "Từ năm 2003 đến 2005, chỉ có mỗi tôi lẻ bóng. Tôi đã tự hỏi: 'Không biết mình nên làm gì đây?'. Bởi tôi quen hát nhóm rồi, bây giờ chuyển sang hát đơn thì không quen mà cũng không muốn làm. Tôi không thích cảm giác chơ vơ trên sân khấu", Võ Thu Hà nói.

Theo Thu Hà, vào thời hoàng kim, một ngày ban nhạc diễn bốn show, mỗi show kéo dài khoảng nửa tiếng và được trả từ 13 đến 15 USD. Số tiền kiếm được nhiều tới nỗi cuối mỗi tháng, Thu Hà đều dồn hết cát-xê để mua vàng, nhờ mẹ giữ hộ. Quan trọng hơn cả, họ được ở bên nhau, thỏa sức hát những ca khúc mình yêu thích.

"Chúng tôi giờ hát không bị áp lực như trước bởi ai cũng có nguồn thu nhập riêng. Cả bốn thành viên đều có sự từng trải nên có sự đằm thắm hơn trong cách truyền tải. Tôi nghĩ đó là yếu tố thu hút người hâm mộ khi các giọng ca của nhóm đã ở ngoài tuổi 40", Thùy Vân cho biết.

Các cô gái của Tik Tik khoe vẻ trẻ trung ở tuổi ngoài 40.

Trong đêm nhạc, nhóm Tik Tik Tak sẽ gửi tới người hâm mộ những ca khúc gắn liền tên tuổi khi xưa như Ngày xưa ơi, Mãi mong chờ, Wanna Be, Super Trouper, Last Thing On My Mind, Hát với chú ve con... Chương trình còn có sự tham gia của nhạc sĩ Tú Dưa.

Mini show của nhóm Tik Tik Tak sẽ được tổ chức ở Hà Nội tối 20/7.