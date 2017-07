Thủ tướng: Đẩy lùi suy thoái, đẩy mạnh chống tiêu cực trong lực lượng cảnh sát

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh việc chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng cảnh sát nói riêng, công an nhân dân nói chung…

Ngày 18/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND) (20/7/1962- 20/7/2017) do Bộ Công an tổ chức.

Thủ tướng duyệt đội danh dự tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký công bố Pháp lệnh về lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp nhất tới lực lượng CSND và biểu dương sự nỗ lực, thành tích của các thế hệ tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CSND đã đạt được trong những năm qua. Để có được những chiến công xuất sắc, thành tích vẻ vang như ngày hôm nay, hàng vạn cán bộ, chiến sĩ lực lượng CSND đã “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; hàng nghìn đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Những cống hiến, hy sinh to lớn đó đã tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát nói riêng, lực lượng Công an nhân dân (CAND) nói chung, góp phần quan trọng tạo dựng môi trường ổn định, phục vụ phát triển đất nước, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, tình hình thế giới và khu vực thay đổi rất nhanh chóng. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu hướng lớn nhưng xung đột sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp lãnh thổ, chiến tranh cục bộ, can thiệp, lật đổ, khủng bố ngày càng nghiêm trọng. Các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, những vấn đề toàn cầu, các loại tội phạm xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, tội phạm mạng tiếp tục gia tăng. Toàn cầu hóa và cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhanh chóng, nhất là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã thúc đẩy mạnh quá trình phát triển xã hội thông tin, kinh tế tri thức, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học... nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Thủ tướng và các lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo lực lượng cảnh sát trong công an nhân dân.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, sử dụng các chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” hòng làm thay đổi chế độ ta. Tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội ngày càng diễn biến phức tạp.

Thủ tướng cho rằng bối cảnh và thực tiễn trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.

“Lực lượng CSND cần không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu cho Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Thủ tướng nhấn mạnh. Đồng thời phải có chiến lược lâu dài xây dựng, phát triển lực lượng, nâng cao khả năng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cảnh sát cần lắng nghe tiếng nói nhân dân

Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị lực lượng CSND tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm công tác thời gian tới.

Thứ nhất, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng CSND phải luôn thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, thực hiên tốt 6 điều Bác Hồ kính yêu dạy CAND; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của đất nước.

Thứ hai, tăng cường công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; các Chương trình, Chiến lược về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về trật tự xã hội. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Thủ tướng: "Lực lượng cảnh sát cần lắng nghe tiếng nói của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện mình".

Thứ ba, thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích, chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, nhất là trong các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm. Tổ chức lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở các địa bàn, tuyến trọng điểm, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia...

Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, thi hành án hình sự nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, bảo đảm không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Đẩy mạnh công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội trên các lĩnh vực, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ; công tác phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ.

Thứ tư, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, phối hợp với các nước, các tổ chức quốc tế tại các diễn đàn song phương và đa phương để trao đổi kinh nghiệm trong phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các điều ước và thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm và tương trợ tư pháp hình sự. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự cho các sự kiện quan trọng của đất nước, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động trong Năm APEC 2017.

Thứ năm, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Bộ Công an cần triển khai trong toàn lực lượng thực hiện nghiêm, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng lực lượng CSND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông về nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, nội bộ đoàn kết chặt chẽ, bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lực lượng CAND.

“Lực lượng của chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện mình, xứng đáng là CSND”, Thủ tướng nhấn mạnh và tin tưởng lực lượng CSND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân.

