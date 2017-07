Phim chiến tranh của Christopher Nolan nhận 'bão' lời khen

"Dunkirk" được chấm gần tuyệt đối trên các trang tổng hợp bài phê bình như Rotten Tomatoes và Metacritic.

Dunkirk là dự án mới của đạo diễn Christopher Nolan, xoay quanh cuộc di tản của 400.000 quân Đồng mình khỏi Dunkirk (Pháp) đầu Thế chiến thứ hai. Trước ngày công chiếu ở Mỹ, một số nhà phê bình có dịp xem trước và đồng loạt khen ngợi phim.

Trên Rotten Tomatoes, 98% bình luận đánh giá phim tích cực với điểm số trung bình 9/10. Trên trang Metacritic, phim được chấm 97/100, cao thứ hai năm nay, chỉ sau dự án độc lập Call Me by Your Name.

* Trận chiến dữ dội trong "Dunkirk"

Todd McCarthy của Hollywood Reporter nhận định: "Dunkirk là kiệt tác theo trường phái ấn tượng. Tác phẩm không chỉ có những cảnh hoành tráng mà còn truyền tải trọn vẹn tinh thần cuộc chiến qua khoảnh khắc của các cá nhân". Đồng quan điểm, Daniel Krupa của IGN nói: "Phim không nhấn mạnh vào sự kinh hoàng của chiến tranh, mà thể hiện nó qua những hành động nhỏ của con người và các cảnh xung đột khốc liệt".

Cây bút Peter Debruge của Variety liên hệ đến các kiệt tác điện ảnh về chiến tranh trước đây. Ông viết: "Steven Spielberg khẳng định dấu ấn khi làm phim về cuộc đổ bộ vào Normandy (Saving Private Ryan) và Clint Eastwood tái hiện thành công trận Iwo Jima (Letters from Iwo Jima). Còn đạo diễn Nolan đã định nghĩa sự kiện Dunkirk trên màn bạc". Trang The Wrap khen nhà làm phim về khả năng cân bằng chất nghệ thuật và yếu tố phục vụ đại chúng.

Đạo diễn Nolan (ngoài cùng bên trái) cùng các diễn viên.

Phim mới tiếp tục chứng tỏ vị thế hàng đầu của Nolan trong lớp đạo diễn đương đại. Sinh năm 1970, nhà làm phim người Anh bắt đầu gây tiếng vang với hai phim Following (1998) và Memento (2000). Sau đó, bộ ba tác phẩm về Batman - Batman Begins, The Dark Knight và The Dark Knight Rises - xác lập tên tuổi của ông ở Hollywood. Ngoại trừ Interstellar, tất cả phim của Nolan nhận trên 75% bài đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Ở phòng vé, chúng luôn đạt doanh thu cao gấp nhiều lần chi phí sản xuất.

Dunkirk do Christopher Nolan đạo diễn kiêm biên kịch. Dàn diễn viên gồm có Fionn Whitehead, Harry Styles, Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance và Tom Hardy. Theo đạo diễn, 80% cảnh được quay bằng máy IMAX để phục vụ việc trình chiếu ở những màn hình lớn hơn chuẩn thông thường. Phim dự kiến khởi chiếu ngày 21/7.

Ân Nguyễn