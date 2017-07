5 người chết, 4 mất tích do bão Talas

Nghệ An thiệt hại nặng nhất với 3 người chết, 4 mất tích. Tình trạng ách tắc giao thông lan rộng khắp miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, đến 7h ngày 18/7, bão khiến ít nhất 4 người chết, trong đó một người tại Hà Giang bị lũ cuốn trôi. Ba người còn lại ở Nghệ An, một bị mái tôn đè và hai là nạn nhân trong vụ lật tàu VTB 26.

Talas cũng làm ít nhất 5 người mất tích gồm một ở Yên Bái và 4 thuyền viên tàu VTB 26. Ngoài ra, 19 người bị thương ở Quảng Bình.

Mưa lớn khiến cây đổ và một số tuyến đường ở TP Hà Tĩnh bị ngập. Ảnh: Đức Hùng.

Tuy nhiên, thống kê của địa phương thể hiện số người chết liên quan đến mưa bão tăng cao hơn, như chiều 17/7 một phụ nữ 66 tuổi ở Nghệ An bị lũ cuốn trôi khi trên đường đi rẫy về nhà.

Do đường trơn trượt, xe chở hai cán bộ đi khắc phục tình trạng sạt lở quốc lộ 16 qua huyện Quế Phong (Nghệ An) tử vong vì xe lật. Xe này nằm trong đoàn 4 xe của Tổng cục đường bộ, Cục quản lý đường bộ 2, Sở Giao thông Nghệ An.

Cũng trong ngày 17/7, người dân xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cũng phát hiện ra thi thể hai bé trai dưới hố tự hoại sâu một mét của trường tiểu học Hà Tĩnh. Hố này đang trong quá trình thi công, do mưa lớn nên nước dâng ngập, có thể hai em nhỏ rủ nhau tắm và gặp nạn.

Bão còn làm hàng chục ngôi nhà ở Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh bị sập, đổ, tốc mái, ngập nước; nhiều tàu thuyền bị chìm; hàng trăm nghìn ha lúa và hoa màu ở các tỉnh vùng núi phía Bắc úng ngập; gần 90.000 cây xanh bị đổ.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt

Không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng một số vùng miền núi Thanh Hóa bị chia cắt do hoàn lưu bão gây mưa lớn, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp. Quốc lộ 217, giáp ranh 2 xã Mường Mìn và Sơn Điện (huyện Quan Sơn) xuất hiện vết nứt dài hơn 150 m dọc ta luy âm. Chỗ sụt sâu nhất khoảng một mét, rộng 40-60 cm.

Tại huyện Lang Chánh, nước từ thượng nguồn đổ về làm các sông Âm, sông Chảy lên cao, các tuyến đường bị nước nhấn chìm gây nên tình trạng chia cắt giữa các bản, phương tiện không qua lại được. Con đập vào xã Luận Khê, huyện Thường Xuân chìm trong biển nước khiến người dân rơi vào cảnh cô lập.

Vết nứt kéo dài 150 m trên quốc lộ 217 sau mưa lớn. Ảnh: Lam Sơn

Tại Hòa Bình, mưa lớn gây lũ quét làm ngưng trệ giao thông nhiều đường liên xã. Nhiều cầu bị ngập nặng như cầu Cả (Cao Phong); cầu Khai Đồi (xã Nuông Dăm, Kim Bôi). Nước lũ cũng chia cắt đường từ trung tâm huyện về xã Địch Giáo (Tân Lạc), khu vực cầu Bãi Ma - Sơn Thuỷ (Kim Bôi).

Huyện Mộc Châu (Sơn La), quốc lộ 6 bị gián đoạn giao thông nhiều giờ. Đoạn bị nặng nhất là cổng sau của khách sạn Mường Thanh. Ở Sa Pa (Lào Cai), nước lũ từ trên cao đổ xuống cuồn cuộn như thác chảy qua các con đường, xuyên qua nhà dân, làm tắc đường qua huyện Bát Xát. Đường trục xã Tòng Sành - Tả Tòng Sành - Tả Hồ bị sạt lở 5 điểm.

Nước lũ dâng cao tại xã Vĩnh Đồng (Kim Bôi). Ảnh: Báo Hòa Bình.

Tai nạn trên biển

Vụ việc nghiêm trọng nhất là lúc 2h ngày 17/7, tàu vận tải VTB 26 chở 13 thuyền viên cùng 5.200 tấn than, từ Quảng Ninh vào Cửa Lò (Nghệ An) bị lật úp. Chiều 17/7, lực lượng chức năng đã vớt được 7 thuyền viên và 2 thi thể; còn 4 thuyền viên mất tích.

Trước đó ngày 16/7, một tàu cá Quảng Ngãi bị hỏng máy trôi trên biển Nha Trang (Khánh Hòa). Lực lượng chức năng đã lai dắt tàu cùng 6 ngư dân về bờ an toàn.

Cùng ngày, tàu cá Phú Yên có một ngư dân gặp nạn ở khu vực đảo Phú Quý (Bình Thuận) cũng được cấp cứu kịp thời.

Bão trái quy luật

Tại cuộc họp đánh giá việc ứng phó với bão ngày 18/7, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường cho rằng, cơn bão đầu tiên đổ bộ đất liền miền Trung Việt Nam vào tháng 7 là trái quy luật, thông thường bão hay vào miền Bắc.

Hình thành từ vùng áp thấp sáng 13/7 và mạnh lên thành bão chỉ trong hai ngày - thời gian rất ngắn. Đặc biệt thời gian lưu trên đất liền khá lâu, 5 tiếng (từ 1h đến 4h sáng 17/7) tại Nghệ An, với sức gió cấp 8-9, giật cấp 10-11. Hoàn lưu của bão còn gây mưa lớn tại nhiều địa phương ở Bắc và Bắc Trung Bộ.