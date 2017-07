Những tựa game sẽ “tàn sát” ổ cứng của bạn không thương tiếc

Với dung lượng đòi hỏi cực khủng khiếp, bạn có lẽ sẽ phải dọn dẹp ổ cứng trước khi trải nghiệm những tựa game này.

1) Battlefield 1 – 50GB

Kể từ khi chính thức được giới thiệu, cộng đồng game thủ đã phải phát cuồng với những gì Battlefield 1, phiên bản mới nhất trong series game bắn súng lấy đề tài chiến tranh với quy mô lớn, khi mô tả những trận đấu trong thế chiến thứ nhất cực kỳ ấn tượng, cả ở sự khốc liệt lẫn sự rộng lớn của những bản đồ multiplayer cho phép game thủ chơi ở chế độ 32 vs 32. Chính vì quy mô quá lớn, cộng với nền tảng đồ họa trên nền Engine Frostbite quá mạnh mẽ, mà bản thân Battlefield 1 nói riêng và cả series này nói chung đều là những tựa game sát phần cứng hết mức có thể.

2) Just Cause 3 – 55GB

Với phạm vi địa lý lên đến hơn 1000 km² hoàn toàn tự do từ trên trời cho đến đáy đại dương, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái trong việc khám phá và tìm hiểu từng ngóc ngách của Just Cause 3. Hãy thử một lần nhảy dù từ độ cao hàng trăm mét và đáp xuống mặt biển, đó là một cảm giác không khác gì việc đắm mình trong một đại dương trong xanh với những hiệu ứng vật lý và ánh sáng chân thực nhất bạn từng trải nghiệm. Và để thưởng thức hết tất cả sự tuyệt vời này, một chiếc máy tính mạnh là điều kiện bắt buộc mà bạn phải có.

3) Doom – 60GB

Ra mắt vào đầu năm 2016, Doom cũng đã khiến nhiều game thủ đau đầu về cấu hình đòi hỏi của nó. Bên cạnh CPU Core i7 và Card đồ họa GTX 970, 60GB ổ cứng cũng là một thử thách mà không phải ai cũng có thể đáp ứng được.

4) Tekken 7 – 60GB

Ra mắt trong tháng 6 vừa qua, Tekken 7 đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng và giới phê bình. Tuy nhiên, với yêu cấu 60 GB ổ cứng, Tekken 7 sẽ trở thành tựa game đối kháng ngốn dung lượng nhất từ trước đến nay. Để trải nghiệm tựa game này, bạn có lẽ sẽ phải dọn dẹp ổ cứng trước khi cài đặt.

5) Hitman – 60GB

Hitman 2016 là tựa game phiêu lưu, hành động được phát triển bởi IO Interractive và phát hành bởi Square Enix vào ngày 11/3/2016. Đây là phiên bản thứ 9 của dòng game Hitman, trò chơi được vận hành trên 3 hệ máy PC, Xbox One và Playstation 4.

Với Hitman 2016, Square Enix sẽ phát hành theo dạng lần lượt từng phần chơi một. Chương đầu tiên mang tên “Paris” được phát hành vào 3/2016. Các chương tiếp theo lần lượt là Sapienza (phát hành 4/2016), Marrakesh (5/2016), Summer Bonus Episode (7/2016), Bangkok (8/2016), Colorado (9/2016), cuối cùng là Hokkaido (31/10/2016). Là một tựa game gồm 5 phần, không ngạc nhiên khi dung lượng đòi hỏi của Hitman lại lớn đến vậy.

6) Dishonored 2 – 60GB

Nội dung của Dishonored 2 xoay quanh việc Emily phải tìm cách đoạt lại ngai vàng sau khi cô đã bị phế truất bởi những kẻ gian tồn tại trong vương quốc Dunwall. Game cho phép người chơi lựa chọn điều khiển một trong hai nhân vật chính với bộ kĩ năng hoàn toàn riêng biệt, đồng thời trải nghiệm cốt truyện dưới những góc nhìn khác nhau.

Tuy nhiên, trước khi nhập cuộc để đánh bại những thế lực hắc ám trong game, bạn buộc phải vượt qua một trở ngại khác. Đó chính là yêu cầu cấu hình mà nhà phát hành Bethesda Softworks đã đặt ra. 60GB dung lượng, bạn đã sẵn sàng để tải về?

7) Call of Duty: Infinite Warfare – 70GB

Sở hữu nền đồ họa đẹp mặt và tân tiến nhất hiện này, không mấy ngạc nhiên khi Call of Duty: Infinite Warfare lại đòi hỏi cấu hình nặng đến vậy. Nếu muốn trải nghiệm tựa game này, các bạn chắc chắn sẽ phải sắm cho mình một dàn máy chất lượng.

8) GTA V – 72 GB

Dù ra mắt từ năm 2013, tuy nhiên GTA V đã đòi hỏi đến 72GB ổ cứng. Ở thời điểm bấy giờ, đây thực sự là một thử thách không hề nhỏ với các game thủ. “Máy tính của bạn có chơi nổi GTA V không?”, đó là câu hỏi quen thuộc nhất của cộng đồng game thủ vào khoảng thời gian 2013.

9) Gears of War 4 – 80GB

Với dung lượng 80GB, Gears of War 4 đã vượt qua giới hạn của những ổ HDD đời cũ. Để có thể trải nghiệm được trò chơi này, bạn buộc lòng phải nâng cấp chiếc máy tình của mình.

10) Forza Motorsport 7 – 100GB

Đúng đấy, các bạn không nhìn nhầm đâu, tựa game này đòi hỏi đến 100 GB ổ cứng. Với con số khủng khiếp như vậy, Forza Motorsport 7 trở thành một trong những trò chơi đồ sộ nhất từng được phát hành của ngành công nghiệp game thế giới.

Sở dĩ tựa game này nặng đến vậy là vì nó sở hữu hơn 700 ô tô các loại. Mỗi chiếc ô tô đều được mô phỏng tỉ mỉ đến từng chi tiết và giống hết với các mẫu xe ngoài đời thực. Ngoài ra, bối cảnh của game cũng vô cùng rộng lớn với hơn 200 trường đua khác nhau tại 30 quốc gia trên toàn thế giới. Từ Đức, Mỹ, Pháp, Monaco đến Thượng Hải, Singapore, Malaysia và thậm chí có cả trường đua tại Châu Phi, tất cả đã tạo ra một thế giới đua xe hoàn mỹ, bóng bẩy và sống động tới từng chi tiết.