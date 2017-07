Phó chủ tịch quận Thanh Xuân bị yêu cầu kiểm điểm

Tại hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều nay, UBND quận Thanh Xuân báo cáo, sau khi có thông tin báo chí và báo cáo của bà Lê Mai Trang, Bí thư quận ủy Thanh Xuân đã triệu tập, chủ trì họp Thường trực quận ủy, lãnh đạo UBND quận và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Thường trực Quận ủy đã yêu cầu bà Lê Mai Trang, Phó chủ tịch UBND quận nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Quan điểm của quận là xem xét, giải quyết vụ việc một cách nghiêm túc, công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, sai đến đâu xử lý đến đó.

Báo cáo cũng khẳng định, việc bà Huỳnh Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình quận đỗ xe chở bà Trang hôm 7/7 tại đầu hồi nhà C17, đường Nguyễn Quý Đức là sai quy định.

Quận đã đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Bà Dung đã chủ động nộp phạt theo quy định.

Quận Thanh Xuân khẳng định, việc phản ánh Chủ tịch UBND phường và công an phường Thanh Xuân Bắc trông xe cho Phó Chủ tịch UBND quận là không đúng.

Một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho hay, chiều hôm qua, cơ quan công an đã lập biên bản đối với ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc về việc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Theo nguồn tin của PV, ông Vũ Minh Lộ bị phạt 150 nghìn đồng.

Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc là người xuất hiện trong clip liên quan đến bà Lê Mai Trang đi ăn bún trên đường Nguyễn Quý Đức.

Xe ô tô con 4 chỗ mang biển kiểm soát 29A-488.76 của bà Huỳnh Thị Dung phạm lỗi đỗ xe không đúng nơi quy định, sẽ bị phạt từ 300-400 nghìn đồng theo nghị định 46 của Chính phủ.

Ông Vũ Minh Lộ, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc đi xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khoảng 12h ngày 7/7, bà Lê Mai Trang cùng bà Huỳnh Thị Dung đi ô tô do bà Dung lái, đỗ xe tại đầu hồi nhà C17, đường Nguyễn Quý Đức.

Bà Lý, chủ quán cà phê đầu hồi nhà C17 và một phụ nữ không đồng ý cho để xe ở đó. Giữa bà Lý và bà Trang, bà Dung có sự trao đổi, tranh luận. Sau đó bà Trang và Dung tiếp tục đi ăn.

Do địa điểm diễn ra vụ việc gần với trụ sở UBND phường Thanh Xuân Bắc và có phản ánh của nhân dân về tình hình an ninh trật tự, ông Vũ Minh Lộ cùng 1 cán bộ công an phường đến địa điểm trên để nắm tình hình vụ việc.

Hương Quỳnh