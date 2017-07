Game hành động đa nền cực hot Albion Online đã chính thức mở cửa, game thủ Việt còn chờ gì nữa?

Tựa game online đa nền thế giới mở cực hot Albion Online đã chính thức mở cửa rộng mở sau một thời gian dài thử nghiệm.

Đúng hẹn, tựa game online đa nền thế giới mở cực hot Albion Online đã chính thức mở cửa rộng mở sau một thời gian dài thử nghiệm. Hiện tại những game thủ quan tâm có thể dễ dàng chơi trên cả PC, Mac lẫn Linux, tham khảo thêm tại địa chỉ trang chủ: https://albiononline.com/en/home.

Tham khảo thêm đoạn trailer gameplay hấp dẫn sau đây trước khi quyết định bỏ tiền ra mua game:

Albion Online - Start Your Journey!

Người chơi sẽ được làm chủ toàn bộ thế giới trong Albion Online, cụ thể hơn, game thủ có thể chiếm đất, tạo ra đồ đạc cũng như các toà nhà, cướp bóc của người khác, tiến hành PvP hay tự tạo ra lớp nhân vật của riêng mình... Bên cạnh tính năng tuỳ biến thoải mái, Sandbox Games khẳng định rằng MMO này sẽ không có chuyện "pay-to-win" (chi nhiều tiền sẽ thắng), ai chăm chỉ, may mắn và khôn khéo sẽ mạnh hơn.

Thế giới nguy hiểm trong Albion Online là nơi ngự trị của ma thuật và phù thủy với bối cảnh trung cổ xa xưa. Tinh luyện hay chế tạo là một tính năng cực quan trọng của trò chơi, nơi mà bạn có thể tạo ra các loại vũ khí và khả năng phòng thủ độc đáo cho riêng mình để bảo vệ lãnh thổ trước sự xâm lấn, cướp bóc từ những người chơi khác.

Tham gia Albion Online, người chơi sẽ được lựa chọn một trong số các nhân vật như Lính đánh thuê, Thợ thủ công, Nông dân, Thương Nhân, Chiến binh hoặc bất cứ là ai bạn muốn. Bên cạnh đó, trò chơi còn chia ra làm các phe cánh cạnh tranh nhau như Disciples of Morgana, The Heretics, Keepers of Albion, The Undead, và Demons of Hell.