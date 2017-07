Hà Nội: Tranh thủ bắt cá "khủng" trên sông Tô Lịch sau mưa lớn

Sắt thép các loại có xuất xứ Ấn Độ nhập về Việt Nam 6 tháng qua có mức tăng đột biến, tăng 20,3 lần về lượng và 13,3 lần về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Theo Tổng cục Hải quan, thép Ấn Độ về Việt Nam tăng mạnh do giá rẻ hơn các thị trường khác, thậm chí rẻ hơn thép Trung Quốc hàng triệu đồng/tấn.

Trao đổi về dự án Luật An ninh mạng, Bộ Quốc phòng khẳng định, an ninh mạng là thành tố không thể tách rời của an ninh quốc gia; còn Bộ Công an nhấn mạnh nội dung an ninh mạng phải thể hiện được trách nhiệm bảo vệ tổ quốc, đặc biệt trong tình hình cuộc cách mạng công nghiệp phát triển mạnh mẽ như hiện nay.