Thợ lặn khảo sát phương án tìm kiếm thuyền viên trong tàu

Cùng với việc mở rộng phạm vi tìm kiếm đến Quảng Bình, thợ lặn và chủ tàu đã khảo sát phương án lặn trong tàu VTB 26 tìm thuyền viên.

Sáng 18/7, việc tìm kiếm thuyền viên tàu VTB 26 mất tích trong bão Talas được triển khai trên tổng diện tích 800 hải lý vuông, mở rộng về phía đông 15 hải lý và về phía nam đến khu vực biển Cửa Sót, Quảng Bình. Lực lượng tìm kiếm được bổ sung, nâng tổng số thành 19 tàu, do tàu SAR 411 chỉ huy.

Song song với việc tìm kiếm trên mặt biển, đoàn khảo sát của Cục Hàng hải Việt Nam cùng chủ tàu, thợ lặn đã ra vị trí tàu VTB 26 để tính toán phương án lặn tìm kiếm trong tàu. Việc lặn sẽ được tiến hành sớm nhất khi thời tiết biển cho phép.

Lực lượng cứu hộ khảo sát phương án lặn tìm kiếm.

Các địa phương ven biển khu vực thuyền viên mất tích được yêu cầu tổ chức thông báo cho nhân dân, cảnh giới tìm kiếm để phát hiện nạn nhân có khả năng trôi dạt vào bờ.

Đến 8h ngày 18/7, lực lượng cứu nạn cứu sống được 7 người, vớt được 2 thi thể thuyền viên tàu VTB 26. Đêm qua, lực lượng cứu nạn vẫn tìm kiếm. Các phương tiện chuyên dụng như đèn pha công suất lớn, ống nhòm hồng ngoại, radar… đã được sử dụng kết hợp với cảnh giới, tìm kiếm bằng mắt thường.

Vị trí tàu VTB 26 bị lật vào sáng 18/7. Ảnh chụp từ Hệ thống Tự động nhận dạng AIS - Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam.

Tàu VTB 26 chở 4.700 tấn than từ Quảng Ninh đi thị xã Cửa Lò (Nghệ An) trả hàng. Do gặp bão Talas, con tàu cùng 13 thuyền viên phải neo đậu ở gần đảo Hòn Ngư (thị xã Cửa Lò), cách đất liền 4 km. Khoảng 2h ngày 17/7, tàu VTB 26 phát tín hiệu cứu nạn qua hệ thống thông tin duyên hải Việt Nam. Ngay sau đó, con tàu bị mất tín hiệu liên lạc và bị lật khiến các thuyền viên rôi dạt trên biển.

Đoàn Loan