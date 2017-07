Báo động tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gia tăng về số vụ và tính chất nghiêm trọng, nhất là ở vùng nông thôn; trong đó nhiều đối tượng bất chấp cả luân thường đạo lý để thực hiện hành vi phạm tội.

Báo cáo tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX (diễn ra từ ngày 17-19/7), bà Đặng Thị Minh Nguyệt – Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam – cho biết, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tuy được kiềm chế, song có lúc có nơi còn diễn biến phức tạp.

Đối tượng Đặng Văn Phước An xâm hại trẻ em bị Công an Quảng Nam bắt giam cuối tháng 5 vừa qua

Đáng chú ý, tội phạm cố ý gây thương tích gia tăng và chiếm tỉ lệ cao (chiếm 40,4%); đặc biệt xuất hiện một số ổ, nhóm tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp, nhất là đánh bạc qua mạng với số tiền phạm pháp lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Mặc dù đã được cảnh báo, song một số vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức huy động vốn trả lãi suất cao vẫn diễn ra với số tiền hơn 50 tỉ đồng; các hành vi vi phạm trật tự quản lý kinh tế diễn biến phức tạp với 103 vụ (tăng 9 vụ so với cùng kỳ năm 2016).

Đặc biệt, theo Ban Pháp chế HĐND tỉnh Quảng Nam, đáng báo động là tình trạng xâm hại tình dụng trẻ em gia tăng về số vụ và tính chất nghiêm trọng, nhất là ở vùng nông thôn, gây bức xúc trong dư luận.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, cơ quan chức năng đã khởi tố 6 vụ/7 bị can (tăng 4 vụ/5 bị can), trong đó có nhiều đối tượng bất chấp cả luân thường đạo lý để thực hiện hành vi phạm tội như vụ Dương Công An (SN 1966, trú Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam) dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé 9 tuổi con cậu ruột gây bức xúc dư luận; vụ Đặng Văn Phước An (SN 1994, trú đội 7, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) xâm hại cháu bé P.T.N.M. (SN 2009, trú phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn)…

Bên cạnh đó, tội phạm ma túy cũng đáng báo động. Trên địa bàn xuất hiện tình trạng nhiều thành viên trong gia đình cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy. Toàn tỉnh hiện có 1.427 người nghiện ma túy (tăng 399 người). Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp diễn ra ở nhiều lứa tuổi và ở nhiều địa phương từ thành thị đến nông thôn…

Trong 6 tháng đầu năm, tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam được phát hiện và khởi tố mới 427 vụ/592 bị can, gồm 131 vụ/251 bị can thuộc nhóm tội hạm về trật tự xã hội; 237 vụ/257 bị can thuộc nhóm tội kinh tế; 57 vụ/82 bị can thuộc nhóm tội phạm ma túy; 2 vụ/2 bị can thuộc nhóm tội phạm tham nhũng, chức vụ…

Công Bính