9 người chết và mất tích sau bão số 2

Nguồn tin từ Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến 7h sáng nay (18/7), bão số 2 làm 4 người chết, 5 người mất tích và 19 người bị thương. Ngoài ra, bão số 2 còn làm hơn 4.000 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều tàu thuyền bị nhấn chìm...

Bão số 2 làm 4 người chết, 5 người mất tích, 19 người bị thương. Trong ảnh là thi thể thuyền viên tàu VTB26 bị bão đánh chìm, được đưa vào Cảng Cửa Hội sáng 17/7 (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo báo cáo của các tỉnh: Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, tình hình thiệt hại do bão số 2 gây ra tính đến 7h sáng nay (18/7) đã làm 4 người chết (1 người tại Hà Giang là ông Lèo Văn Nhùng, 72 tuổi đi đặt ống lấy nước trong đêm bị lũ cuốn trôi; 1 người tại Nghệ An là chị Nguyễn Thị Mai, 48 tuổi bị xà mái tôn sập đè vào người; 2 thuyền viên tàu VTB26 bị lật chìm tại Nghệ An là anh Nguyễn Văn Lãm, 34 tuổi quê Hải Phòng và anh Lê Đắc Tài, 22 tuổi quê Thanh Hóa).

Hiện vẫn còn 5 người mất tích, trong đó: 1 người tại Yên Bái là chị Hờ Thị Chi, 35 tuổi bị lũ cuốn khi đang trên đường đi làm và 4 thuyền viên tàu VTB26 bị lật chìm.

Bão số 2 còn làm 19 người bị thương ở Quảng Bình.

Ngoài ra, bão số 2 còn làm 54 ngôi nhà sập hoàn toàn, hơn 4.000 ngôi nhà bị tốc mái, 26 ngôi nhà bị ngập nước và phải di dời khẩn cấp 31 nhà.

Bão còn nhấn chìm 53 tàu cá (Nghệ An: 4 tàu, Hà Tĩnh: 6 tàu; Quảng Bình: 43 tàu); 2 xà lan và 1 tàu lai dắt hải quân bị chìm ở Quảng Bình; 7 tàu hàng bị mắc cạn tại Quảng Bình.

Thiệt hại về nông, lâm nghiệp: 49.270 ha lúa, hoa màu bị ngập do ảnh hưởng của mưa bão số 2 (tính đến 19h ngày 17/7); Cây trồng lâu năm, cây ăn quả bị gãy, đổ, giảm năng suất với diện tích 38.948 ha; 7.320 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 88.973 cây bị gãy đổ (Nghệ An: 82.554 cây; Thanh Hóa: 7.419 cây)...

Về giao thông: 356m đường quốc lộ, 25m đường giao thông địa phương và 2 cầu nhỏ bị sạt lở, hư hỏng.

Về công nghiệp: 2.603 cột điện bị gãy, đổ (Nghệ An: 2.572 cột; Thanh Hóa: 31 cột); 3 trạm biến áp bị hư hỏng (Nghệ An).

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đề xuất và kiến nghị một số công việc trọng tâm cần tiếp tục triển khai như sau: Tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tập trung tìm kiếm người mất tích (4 thuyền viên tàu VTB26 và 1 người ở Yên Bái). Tiếp tục tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, hỗ trợ các hộ gia đình có người bị chết, nhà bị sập, đổ; huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa; hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu không để người dân bị đói, rét và không có chỗ ở. Khẩn trương triển khai khôi phục hệ thống điện phục vụ dân sinh và tập trung bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng, khôi phục vụ sản xuất nông nghiệp ngay sau khi nước rút. Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời. Các địa phương hạ du hồ Hòa Bình sẵn sàng phương án ứng phó, đảm bảo an toàn dân sinh ở bãi sông hệ thống đê điều cơ sở hạ tầng ở hạ du theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai trong trường hợp hồ Hòa Bình phải xả lũ trong những ngày tới. Tiếp tục tổ chức thống kê đánh giá thiệt hại do bão số 2 và mưa lũ gây ra. Phối hợp với Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chỉ đạo, ứng phó bão số 2.

Nguyễn Dương