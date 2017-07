Mùa khô 2017: Nắng nóng kỷ lục nhưng vẫn đủ điện

Theo các thông số thống kê trong 6 tháng đầu năm nay, mặc dù đã diễn ra các đợt nắng nóng kỷ lục trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào đầu tháng 6, nhưng ngành điện vẫn cung ứng đủ điện cho sản xuất và nhu cầu dân dinh.

Thời điểm này, công nhân ngành điện đang cố gắng khắc phục hậu quả mưa bão với hệ thống điện

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), trong 6 tháng đầu năm 2017, ngành điện đã đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của cả nước và sinh hoạt của nhân dân tại các địa phương, hoàn thành nhiệm vụ cung cấp điện trong mùa khô năm 2017, vượt qua khó khăn về việc đảm bảo cung cấp điện trong đợt nắng nóng gay gắt kỷ lục trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ vào đầu tháng 6.

"Tập đoàn và các đơn vị cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Thủy lợi và các địa phương vận hành điều tiết các hồ thủy điện đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt. Thực hiện 3 đợt xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2017 tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ", EVN cho hay.

Các số liệu về tình hình sản xuất điện của EVN đều cho thấy có sự tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, Ssản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 94,9 tỷ kWh, tăng 7,23% so với cùng kỳ năm 2016, sản lượng ngày lớn nhất đạt 628,4 triệu kWh và công suất lớn nhất 30.206 MW (ngày 2/6).

Xu hướng truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền Bắc vào miền Trung và vào miền Nam. Lũy kế 6 tháng sản lượng truyền tải ước đạt 79,95 tỷ kWh (tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2016), công suất truyền tải cao nhất trên đường dây 500 kV Trung - Nam là 3.600 MW. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN lũy kế 6 tháng ước đạt 82,9 tỷ kWh, tăng 8,47% so cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa tăng 8,78%.

Những người thợ điện luôn đảm bảo việc cung ứng điện đầy đủ, thông suốt

Cũng theo EVN, trong các tháng đầu năm 2017, Tập đoàn này đã nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng. Với việc ban hành Quy định về cung ứng các dịch vụ điện, từ ngày 15/5/2017 các thủ tục của ngành điện về cung cấp điện mới cho khách hàng đã được đơn giản hóa đến mức tối đa và công bố công khai cho khách hàng được biết.

"Đối với cấp điện trung áp, thời gian giải quyết các thủ tục của điện lực được rút ngắn còn 7 ngày (giảm 3 ngày so với quy định của Bộ Công Thương) và số thủ tục của điện lực giảm còn 2 thủ tục (giảm 1 thủ tục). EVN cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ cung cấp điện của EVN", thông tin từ EVN cho hay.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện 6 tháng đầu năm 2017 của các đơn vị tiếp tục cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Tính chung toàn Tập đoàn, trong 6 tháng đầu năm, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 428 phút (giảm 47% so với cùng kỳ 2016), tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI) là 0,4 lần/khách hàng (giảm 40,2%), tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 3,01 lần/khách hàng (giảm 47,6%). Tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 6 tháng là 7,25%, thấp hơn 0,22% so với kế hoạch phấn đấu năm 2017 (7,47%). Đây là cố gắng nỗ lực rất lớn của các đơn vị trong công tác quản lý kỹ thuật, vận hành khi giảm được đáng kể thời gian cắt điện phục vụ thi công, giảm số lần và thời gian sự cố trong khi quy mô lưới điện không ngừng tăng lên.

Về đầu tư xây dựng, 6 tháng đầu năm 2017, EVN đã nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi công các công trình theo kế hoạch đề ra, đảm bảo công tác bố trí, giải ngân vốn đầu tư kịp thời cho các dự án với giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 53.672 tỷ đồng và giá trị giải ngân đạt 42.945 tỷ đồng. Tình hình thi công của hầu hết các dự án trọng điểm cơ bản bám sát tiến độ.

Về nguồn điện, EVN đã hoàn thành đưa vào phát điện nhà máy Thủy điện Trung Sơn (4x65MW), nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 (2x622,5 MW) tăng cường nguồn cung cấp điện cho khu vực miền Nam. Tổ máy 1 Nhiệt điện Thái Bình và tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 chuẩn bị hòa lưới lần đầu bằng than.

Đảm bảo truyền tải điện mùa nước nổi ở ĐBSCL

Về lưới điện, EVN và các đơn vị đã hoàn thành đóng điện 85 công trình lưới điện 110 - 500 kV (gồm 5 công trình 500 kV, 8 công trình 220 kV và 72 công trình 110 kV), đã khởi công xây dựng 64 công trình lưới điện 110 - 500 kV (gồm 3 công trình 500 kV, 6 công trình 220 kV và 55 công trình 110 kV).

Trong 6 tháng cuối năm, EVN tiếp tục đặ mục tiêu đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu tăng 11,5% hoặc cao hơn.

Cụ thể, EVN dự kiến đạt sản lượng điện sản xuất và mua ngoài đạt 102,1 tỷ kWh; trong đó sản lượng điện thương phẩm (kể cả bán cho Lào và Campuchia) đạt 92,1 tỷ kWh. Đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ văn và sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi.

EVN cũng dự kiến tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng, góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó giảm thời gian thực hiện các thủ tục của điện lực xuống dưới 7 ngày.Triệt để thực hiện các giải pháp tiết kiệm, chống lãng phí trong các hoạt động công tác, đồng thời đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh điện có lợi nhuận của năm 2017.

Trong 6 tháng cuối năm, EVN dự kiến sẽ hoàn thành đưa vào phát điện 5 tổ máy (1.075 MW) thuộc 4 dự án, gồm: Thủy điện Sông Bung 2 (2x50 MW), Thủy điện Thác Mơ mở rộng (1x75 MW), tổ máy 2 Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (600 MW); tổ máy 2 Nhiệt điện Thái Bình (300 MW).

