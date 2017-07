Diễn viên “Nhiệm vụ bất khả thi” qua đời

Diễn viên kỳ cựu người Mỹ Martin Landau còn từng xuất hiện trong những loạt phim truyền hình đình đám như “Hồ sơ tuyệt mật”, “Nhiệm vụ bất khả thi”… Ông đã vừa qua đời ở tuổi 89.

Diễn viên kỳ cựu người Mỹ Martin Landau đã vừa qua đời vào cuối tuần qua ở tuổi 89 sau một thời gian ngắn ngủi nhập viện vì những chứng bệnh tuổi già.

Trong sự nghiệp của mình, ông Landau đã xuất hiện trong hơn 200 bộ phim điện ảnh và truyền hình, đáng kể có các loạt phim truyền hình “The X-Files” (Hồ sơ tuyệt mật, 1993-2016), “Mission: Impossible” (Nhiệm vụ bất khả thi, 1966-1973)…

Trong cuộc đời của mình, ông chỉ trải qua một cuộc hôn nhân và có hai người con gái với vợ cũ, các con ông cũng đều theo đuổi sự nghiệp diễn xuất như cha. Giải thưởng danh giá nhất ông từng nhận được là tượng vàng Oscar cho Nam phụ, với vai diễn Bela Lugosi trong phim tiểu sử “Ed Wood” (1994) xoay quanh cuộc đời và sự nghiệp của đạo diễn Ed Wood.

Trong bộ phim này, Martin Landau vào vai nam diễn viên Bela Lugosi - người vốn nổi tiếng màn bạc với vai Bá tước Dracula trong bộ phim cùng tên ra mắt năm 1931.

Martin Landau sinh ra tại New York năm 1928. Ban đầu ông theo đuổi sự nghiệp họa sĩ vẽ tranh biếm họa cho tạp chí, nhưng đã bỏ việc sau 5 năm để theo đuổi diễn xuất.

Sự ra đi của nam diễn viên kỳ cựu đã nhận được nhiều sự thương tiếc từ các diễn viên thế hệ sau. Nhiều lời chia buồn, tưởng nhớ từ các diễn viên Hollywood đã được đăng tải trên mạng xã hội sau sự ra đi của ông.

Sinh thời, nam diễn viên Landau từng được đề nghị nhận vai Mr. Spock “mặt lạnh” trong loạt phim “Star Trek” nhưng Landau đã từ chối. Nếu nhận lời đóng vai này, có thể Landau đã trở nên nổi tiếng hơn bởi Mr. Spock là một vai diễn rất được yêu thích của loạt phim khoa học viễn tưởng “Star Trek”.

Nguyên nhân khiến Landau từ chối vai diễn này là bởi: “Một nhân vật không được thể hiện cảm xúc sẽ khiến tôi điên mất”. Nhờ đó, nam diễn viên kỳ cựu khác - Leonard Nimoy - đã đảm nhận vai diễn này và trở nên nổi tiếng từ đó.

Nam diễn viên Martin Landau và vợ - nữ diễn viên Barbara Bain hồi năm 1980.

Trong sự nghiệp của mình, Landau nhận được 3 đề cử Oscar và rinh về một tượng vàng. Ngoài phim “Ed Wood” giúp ông một lần trong đời sở hữu giải thưởng điện ảnh danh giá, Landau còn được đề cử Oscar với vai diễn trong các phim “Tucker: The Man and His Dream” (1988) và “Crimes and Misdemeanors” (1989).

Trailer phim “Ed Wood” (1994)

Bích Ngọc