Vết nứt dài 150 m trên quốc lộ sau mưa bão

Quốc lộ 217 qua huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) xuất hiện vết nứt dài sau đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão Talas.

Hoàn lưu bão Talas gây mưa lớn ở miền Tây Thanh Hóa, làm sạt lở nhiều tuyến đường. Tại quốc lộ 217, đoạn giáp ranh giữa 2 xã Mường Mìn và Sơn Điện (huyện Quan Sơn) xuất hiện vết nứt dài hơn 150 m dọc ta luy âm. Chỗ sụt sâu nhất khoảng một mét, rộng 40-60 cm.

Vết nứt kéo dài 150 m trên quốc lộ 217 sau mưa lớn. Ảnh: Lam Sơn.

Vết nứt nằm gần giữa đường, gây nguy hiểm cho xe cộ qua huyện biên giới này. UBND huyện Quan Sơn đã cử lực lượng rào chắn, cắm biển cảnh báo nguy hiểm và cắt cử người túc trực, theo dõi vết nứt, đồng thời báo cáo Sở Giao thông Vận tải có biện pháp khắc phục.

Cũng tại vị trí này, giữa tháng 8/2016 từng xuất hiện vết nứt dài gần 200 m, chỗ sụt sâu lớn nhất đến 2 m.

Vết nứt tháng 8/2016. Ảnh: Lam Sơn.

Quốc lộ 217 nối quốc lộ 1A với cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Tuyến đường này được khởi công nâng cấp vào tháng 6/2013 với tổng đầu tư khoảng 1.900 tỷ đồng.

Bão Talas đổ bộ vào Nghệ An - Hà Tĩnh sớm qua gây gió mạnh cấp 8-9, mưa to cho cả khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Thống kê đến cuối ngày 17/7, riêng tại Hà Tĩnh và Nghệ An có 7 người chết, 4 người mất tích do mưa bão. Hàng loạt tuyến đường bị hư hại, nhiều tỉnh mất điện diện rộng.