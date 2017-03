Tử vong vì chỉ đắp thuốc khi bị rắn hổ cắn

Ngày 21/3 tin từ UBND phường Hương Long, TP Huế cho biết trên địa bàn phường vừa có 1 người dân tử vong sau khi bị rắn độc cắn.

Đó là trường hợp của anh Trần Viết C. (41 tuổi, trú làng Trúc Lâm, phường Hương Long). Theo thông tin ban đầu vào 18h tối ngày 13/3, anh C. khi đang đi đắp bờ ruộng chuẩn bị về thì bị một con rắn hổ ở bờ ruộng cắn một nhát ở bàn tay phải.

Gia đình nghèo của anh C. đang làm đám tang cho anh

Anh C. sau đó về nhà và nhờ thầy lang nặn nọc độc và đắp thuốc chứ không lên bệnh viện điều trị. Qua một ngày, đến tối hôm sau (14/3), bàn tay phải của anh C. sưng to và bắt đầu có dấu vết hoại tử. Gia đình đã đưa anh nhập viện tại bệnh viện Trung ương Huế.

Qua chẩn đoán, các bác sĩ đã chỉ định lọc máu cho nạn nhân để thải độc từ nọc rắn lan truyền. Sau nhiều ngày điều trị, do nhiễm trùng nặng nên đến tối 19/3, anh C. đã tử vong.

Đại Dương