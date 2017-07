'Thiên thần bóng tối' mang thai lần ba

Jessica Alba chia sẻ cô và ông xã Warren sắp chào đón thành viên mới.

Ngày 17/7, nữ diễn viên đăng trên Instagram video cô và hai con gái cầm ba quả bóng bay hình số 1, 2 và 3. Jessica Alba cầm quả bóng mang số 3, cô lấy một tay ôm bụng bầu.

Tuần trước, Jessica Alba và gia đình vừa có chuyến du lịch tại đảo Hawaii. Nữ diễn viên sinh năm 1981 mặc bikini hai mảnh. Thân hình cô không khác nhiều so với thời đóng Fantastic Four và Sin City (2005). Vì thế, thông tin Jessica Alba mang thai khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ.

Jessica Alba bí mật kết hôn với nhà sản xuất phim Cash Warren năm 2008. Cô đã có hai con gái - bé Honor sinh năm 2008 và bé Haven chào đời năm 2011. Sau khi sinh Heaven, Jessica Alba nhiều lần bị đồn mang thai lần ba. Năm 2012, minh tinh chia sẻ cô hài lòng với hai bé gái. Nữ diễn viên hài hước cho rằng công ty The Honest Company do cô sáng lập chính là đứa con thứ ba của mình.

Jessica Alba sinh ngày 28/4/1981 tại California, Mỹ. Cô mang ba dòng máu Pháp, Đan Mạch và Mexico. Nữ diễn viên nổi tiếng qua các phim Dark Angel (2000), Honey (2003), Sin City (2005), Fantastic Four (2005), Into the Blue (2005), Good Luck Chuck (2007). Ngoài điện ảnh, Jessica Alba từng là người mẫu ảnh được yêu thích.

Hà Thu